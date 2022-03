Gli album di Freedom: Roberto Giacobbo torna su Italia1 con il meglio della trasmissione

Gli album di Freedom va in onda su Italia1 sabato 19 marzo 2022. Scopri i temi del primo speciale appuntamento condotto ancora una volta da Roberto Giacobbo.

Prima di ammirare l’ultima puntata di Freedom, in programma lunedì 21 marzo 2022 sempre su Italia1, Roberto Giacobbo continua ad andare in onda proponendo una speciale puntata del suo conosciuto show. Ne Gli album di Freedom il pubblico potrà infatti godersi una nuova puntata ricca di misteri e curiosità con il meglio delle stagioni del format. A partire dalle ore 21:20 di sabato 19 marzo 2022 va infatti in onda su Italia1 il primo degli appuntamenti tematici dedicati ai viaggi più belli della trasmissione nello speciale che avrà il titolo di Misteri Irrisolti.

Scopri cosa tratterà la prima puntata di Gli album di Freedom in onda su Italia1 sabato 19 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Gli album di Freedom: i temi e gli argomenti della puntata speciale

Gli amanti del programma condotto egregiamente da Roberto Giacobbo possono ritenersi contenti di non dover ancora salutare la trasmissione che lunedì prossimo svelerà il suo ultimo viaggio. La trasmissione non fa nemmeno in tempo a concludere la sua nuova stagione che Italia1 ha già deciso di inaugurare un nuovo speciale dedicato al meglio dei viaggi e delle avventure vissute dal divulgatore scientifico.

Sabato 19 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 circa va infatti in onda Gli album di Freedom, la prima speciale puntata tematica dedicata ai viaggi più belli fatti dal conduttore e dalla sua immensa troupe.

Il primo appuntamento di questo ciclo, da considerarsi una sorte di il meglio di, sarà dedicato ai Misteri Irrisolti che la trasmissione ha scandagliato in lungo ed in largo per il mondo.

Nei nuovi appuntamenti d’eccezione Giacobbo porterà a rivivere storie ed emozioni, luogi ed antiche leggende che hanno già appassionato il pubblico della trasmissione e di Italia1, con lo scopo di andare sempre a caccia di verità anche a costo di svelare una volta per tutte quei misteri irrolti che tanto ci affascinano.