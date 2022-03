Soliti Ignoti – Il ritorno in prima serata su Rai1: la staffetta con Affari Tuoi nel segno di Amadeus. Gli ospiti

Rai1 è corsa ai ripari per dare del filo da torcere a Canale 5 ed all’arrivo del serale del talent condotto da Maria De Filippi. Nella prima serata di sabato 19 marzo 2022 la rete pubblica ammiraglia infatti non proporrà l’esperimento Affari tuoi formato famiglia, giudicato troppo debole e relegato così nella fascia preserale, ma bensì la rete proporrà i Soliti Ignoti – Il ritorno. A condurlo ci sarà ovviamente sempre Amadeus che in una staffetta con se stesso cercherà di porre un argine alla regina della televisione. Scopriamo chi sarà alle prese con le otto identità ignote nel programma nella puntata speciale in onda su Rai1 sabato 19 marzo 2022 a partire dalle ore 21:30 circa.

Soliti ignoti – Il ritorno: il programma si prende la prima serata

Come anticipatovi svariato tempo fa, il celebre gioco di successo condotto da Amadeus sbarca nella prima serata di Rai1. I piani della rete erano infatti ben noti da tempo ma lo spostamento ora è diventato realtà. A partire dalle ore 21:30 di sabato 19 marzo 2022 il pubblico del canale si troverà di fronte alla puntata speciale di Soliti ignoti – Il ritorno.

Il format è stato infatti giudicato più idoneo a sostenere la sfida con il colosso di Canale5 Amici di Maria De Filippi, provocando di conseguenza un’inversione negli slot tra questo programma ed Affari tuoi formato famiglia.

Soliti ignoti – Il ritorno: l’ospite che giocherà con Amadeus

A fare compagnia al pubblico da casa ed a giocare con Amadeus ci sarà un nuovo ospite famoso che giocherà per un fine benefico. I 250mila euro di montepremi, raddoppiabili fino a 500mila, saranno messi in mano ad Amanda Lear, iconica cantante e conduttrice, che dovrà indovinare le otto identità ignote poste di fronte a lei.

Tra di loro ci sarà anche un altro volto noto della televisione come Riccardo Rossi, che nasconderà la sua peculiarità e farà divertire il pubblico in studio e quello da casa.