Alex Belli e Delia Duran verso il matrimonio, l’annuncio della coppia a Verissimo: “Ci rimetteremo gli anelli”

Al Grande Fratello Vip hanno fatto parlare di sé per il “triangolo amoroso” con Soleil Sorge e per la loro definizione di “amore libero”. Oggi pomeriggio Alex Belli e Delia Duran raccontano a Verissimo il loro rapporto, ricostruito passo dopo passo in seguito al perdono da parte della modella. E annunciano, tra i progetti futuri, l’ipotesi di un matrimonio a tutti gli effetti: “Ci rimetteremo gli anelli“.

Alex Belli e Delia Duran sognano le nozze: “Celebrazione vera“

Alex Belli e Delia Duran, proprio nel corso della finale del Grande Fratello Vip, hanno deciso di concedersi una seconda possibilità.

Dopo le vicende del “triangolo amoroso” con Soleil Sorge, che hanno catalizzato l’attenzione mediatica negli ultimi mesi, la coppia vuole ricostruire da zero il loro rapporto con nuove certezze. Oggi pomeriggio, ospiti a Verissimo, l’attore e la modella ripercorrono le tappe della loro chiacchieratissima storia d’amore a cominciare da un’importante notizia.

A svelarla è Alex Belli che, spiegando ora di essere legalmente libero, confessa: “Ti possiamo dare una news flash: non ci siamo ancora rimessi gli anelli, perché io ho ricevuto un mese fa la sentenza definitiva del divorzio, quindi adesso sono completamente libero legalmente.

Perciò ti possiamo dire che ci rimetteremo gli anelli con una celebrazione vera, legale per andare a suggellare quello che abbiamo fatto il 26 giugno dell’anno scorso“. La coppia potrebbe così presto celebrare la loro unione con un matrimonio a tutti gli effetti. Un sogno per Delia, unitamente a quello di diventare in futuro madre: “Sono felicissima, però gli ho detto che la prima cosa che vorrei veramente fare è un bimbo: è il mio sogno più grande diventare mamma, sarebbe già il momento per farlo“.

Delia Duran e Alex Belli: la definizione di “amore libero”

Nella Casa del Grande Fratello Vip la coppia ha fatto parecchio parlare di sé anche per la concezione di “amore libero“.

A Verissimo Alex Belli spiega: “L’amore libero l’ha inserito dentro lei, in realtà noi abbiamo sempre professato il fatto di essere noi stessi, anche nell’amore. Di poter avere rapporti umani con persone con cui stiamo vicino. Questa cosa era andata un po’ fuori strada“.

Anche Delia Duran fornisce una sua personale interpretazione di questa definizione, ammettendo: “L’amore non è definibile come tale, parliamoci chiaro: l’amore lo definisci tu personalmente. L’ho definito libero perché siamo liberi di esprimere quello che sentiamo, sia nell’amicizia sia in un rapporto amoroso”.