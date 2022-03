Arisa e Vito Coppola sorpresi da Mara Venier: “State insieme o no?”. La risposta della coppia a Domenica In

Arisa e Vito Coppola tornano a parlare del loro feeling e a Domenica In rispondono sfuggenti alle domande di Mara Venier. La verità sul rapporto che li unisce.

A Domenica In, ospiti di Mara Venier, si ritrovano Vito Coppola e Arisa per un’intervista sul loro rapporto professionale e non solo. Il ballerino e la cantante, conosciutisi a Ballando con le stelle, rispondono alle curiosità di Mara Venier circa il loro legame: semplice affetto o qualcosa di più? Entrambi rilasciano risposte sfuggenti di fronte alla conduttrice, che ironicamente commenta: “Eh sì, c’è tanto affetto“.

Arisa e Vito Coppola: il loro rapporto raccontato a Domenica In

Tornano a Domenica In, nello studio del programma condotto da Mara Venier, due protagonisti della scorsa edizione di Ballando con le stelle: Arisa e Vito Coppola.

L’insegnante di ballo e la cantante si sono conosciuti proprio durante l’esperienza nel dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. E, proprio sul palco del programma, hanno manifestato una grandissima intesa, tra sguardi complici, sorrisi e un feeling apparso a tutti evidente.

Tant’è che è impazzato il gossip, al termine di questa esperienza televisiva, circa una loro presunta frequentazione lontano dalle telecamere. Oggi pomeriggio la coppia a Domenica In ripercorre la genesi del loro rapporto professionale, cercando di rispondere alle curiose domande di Mara Venier sul loro reale legame.

Tuttavia, sin da inizio intervista, le risposte dei due ospiti sull’argomento “sentimenti” appaiono sfuggenti. “C’è tanto affetto” conferma Vito Coppola, senza però spingersi oltre.

Arisa e Vito Coppola alimentano il mistero sul loro rapporto

Mara Venier a quel punto chiede direttamente alla coppia, cercando di fare chiarezza sui loro sentimenti: “State insieme o no?“. Enigmatica la risposta di Arisa: “Io sì, solo io“.

Così come quella di Vito Coppola: “Stiamo con noi stessi“. Arisa alimenta ulteriormente la curiosità senza però sbilanciarsi: “Io sono fidanzata con lui, lui no, ma io sì.

È una cosa seria“.

Tuttavia il feeling che li unisce appare evidente e viene ulteriormente confermato dal duetto sulle note di Shallow di Lady Gaga, improvvisato in studio. L’uno accanto all’altro, la coppia ha dato vita ad un’emozionante esibizione al termine della quale Mara Venier ironicamente commenta, tra le risate: “Eh sì, come avete visto c’è tanto affetto“. Anche secondo la conduttrice, dunque, quello che unisce Arisa e Vito Coppola non sarebbe solo affetto, ma potrebbe nascondere qualcosa di più.