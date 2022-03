Enrico Papi torna su Canale 5: quando inizia il suo nuovo programma dal titolo Big Show. Le ultime notizie

Enrico Papi torna presto in onda nella prima serata di Canale 5. Scopri quando inizia il suo nuovo Big Show e quando va in onda la prima puntata.

Il ritorno di Enrico Papi su Canale 5 è ormai solo questione di tempo. Il conduttore tornato in pompa magna sulla rete ammiraglia Mediaset, dopo aver condotto con successo l’ultima edizione di Scherzi a parte, è pronto a tuffarsi in una nuova avventura nella quale sarà lui il vero protagonista della scena. Da qualche giorno a questa parte sulla rete circola infatti il primo promo di Big Show, nel quale il conduttore romano si fa in quattro per dare l’annuncio del suo ritorno che metterà al centro dell’attenzione la gente comune. Il programma è atteso prossimamente sulla rete ma da quello che circola sul web si avrebbe già una data ufficiale dello sbarco su Canale 5.

Scopriamo i dettaglio del nuovo Big Show di Enrico Papi e da quando andrà in onda.

Enrico Papi torna su Canale 5: il suo Big Show è pronto

Svariato tempo fa vi avevamo parlato di come qualcosa di grande stesse bollendo in pentola per Enrico Papi. Dopo il successo della scorsa edizione di Scherzi a Parte e la chiacchierata rinuncia alla conduzione de La pupa e il secchione su Italia1, il conduttore è pronto a prendersi nuovamente la prima serata di Canale5. E lo farà in pompa magna.

Il suo sarà infatti un Big Show, come si può notare dal promo che da giorni circola in televisione.

Il programma torna in Mediaset dopo essere andato in onda nel 2018 in seconda serata su Italia1 con un format tutto rinnovato nel quale le forti tinte comiche faranno da piatto forte agli interventi della gente comune pronta a mettersi in gioco.

Il promo ci mostra il conduttore che si fa in quattro interpretando altrettanti personaggi tutti da ridere che annunciano l’arrivo di Big Show prossimamente. La data dello sbarco su Canale 5 è stata però anticipata sul web da TvBlog.it che ha affermato che la prima puntata della trasmissione andrà in onda in prima serata venerdì 8 aprile 2022.