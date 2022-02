Enrico Papi è pronto a tornare su Canale 5: le indiscrezioni sul nuovo programma del conduttore

Programmi TV

Enrico Papi sarebbe pronto a tornare su Canale5 per la conduzione di un format già visto sulle frequenze Mediaset. Scopri le indiscrezioni sul conduttore romano vicino al ritorno in tv.

Da tempo si rincorrono le voci intorno ad Enrico Papi ed alla possibilità di rivederlo nuovamente protagonista sulle reti Mediaset. Il ritorno trionfale del conduttore nell’ultima edizione di Scherzi a parte ha fatto breccia non solo sul pubblico ma anche sui vertici della rete, con i rumors che confermano di come sia pronta ad investire nuovamente sul presentatore romano. Già svariato tempo fa Papi era entrato in ottica di un ritorno su Italia1 con La pupa e il secchione, con lo stesso conduttore storico di Sarabanda che avrebbe categoricamente rifiutato, facendo filtrare di essere intenzionato a condurre un nuovo programma su Canale5.

Stando ai rumors ed alle indiscrezioni che circolano sul web in questi giorni, sembra proprio che la rete ammiraglia possa offrirgli la chance che Enrico Papi sta tanto aspettando.

Enrico Papi torna su Canale 5: le indiscrezioni

Enrico Papi sarebbe pronto a cogliere l’occasione giusta per tornare in pompa magna nella programmazione di Canale 5. Pare infatti che le scelte attendiste del conduttore, reduce dal buon successo di Scherzi a Parte, stiano per ripagare dopo l’apparente rifiuto alla conduzione de La pupa e il secchione su Italia1.

Big Show, il programma in ballo

Secondo quanto riportato da TvBlog.it, il conduttore romano sarebbe finito nei ragionamenti della Mediaset per la conduzione in prima serata sulla rete ammiraglia di un programma già visto sulle frequenze del Cavaliere.

Si tratterebbe infatti del ritorno di Big Show, programma andato in onda nel 2018 in seconda serata su Italia1, programma a forti tinte comiche con monologhi, interviste simpatiche, sketch, e momenti di gioco nei quali venivano coinvolte anche le persone del pubblico.

Stando a quanto trapela dal sito , sembra proprio che il profilo di Enrico Papi sia reputato ottimo per il rilancio del format, magari con un altro nome, ma che dovrebbe arrivare nella prossima primavera proprio su Canale5.