Il paradiso delle signore anticipazioni delle puntate dal 21 al 25 marzo: la trama

Lunedì 21 marzo 2022 su Rai1 riprendono le vicende che si svolgono intorno a Il paradiso delle signore. Il famoso magazzino della soap farà da sfondo ai cinque nuovi episodi in onda sulla rete pubblica ammiraglia a partire dalle ore 15:55 di lunedì, con l’ultimo appuntamento settimanale che andrà in onda venerdì 18 marzo 2022. Gli spettatori nuovamente a che fare con la fuga di Stefania che si farà ancora maggiormente intricata dopo che la giovane tirerà in mezzo suo padre.

Scopri tutte le anticipazioni degli episodi che vanno in onda da lunedì 21 marzo 2022 fino a venerdì 25 marzo 2022 nel pomeriggio di Rai1.

Il paradiso delle signore: le anticipazioni

Il pubblico di Rai1 torna ad avere a che fare con le vicende narrate da Il paradiso delle signore. La soap ambientata a Milano prende il consueto posto nella fascia pomeridiana della rete a partire da lunedì 21 marzo 2022.

Leggi tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi che andranno in onda in questa settimana di programmazione fino a venerdì 25 marzo 2022.

Il paradiso delle signore: anticipazioni lunedì 21 marzo 2022

Stefania fa credere a Irene e Maria che si sia data alla fuga per un litigio con il padre. Anna è in crisi con Salvo e mette in dubbio il loro futuro.

Continuano gli scontri tra Vittorio e Dante ed il Paradiso ne risente in termini di clima. Stefania ci confronta con Gemma dopo aver scoperto la verità e ringrazia Marco per l’appoggio. Gloria ammette i suoi errori con Stefania e vorrebbe essere perdonata ma riceve in cambio n secco rifiuto.

Il paradiso delle signore: anticipazioni martedì 22 marzo 2022

Gemma prova ad intermediare tra Stefania e Gloria, ma la giovane è decisa a escludere la madre dalla sua vita, il tutto mentre Ezio cerca di recuperare il rapporto con la figlia. Flavia apprende da Fiorenza che suo marito non ha ancora versato a Dante la quota dovuta per partecipare alla cordata di imprenditori.

Ludovica e Marcello pregustano qualche giorno di intimità mentre l’insofferenza di Flora nei confronti di Umberto si fa sempre maggiore senza che l’uomo capisca il perché.

Il paradiso delle signore: anticipazioni mercoledì 23 marzo 2022

Anna e Salvo in crisi nera riflettono sul loro futuro insieme, con lui che sembra avere in mente qualcosa. Ludovica coinvolta in un pranzo di lavoro da Ferdinando che farà ingelosire e non poco Marcello. Veronica le prova tutte per far rappacificare Ezio e Stefania mentre Flora confessa a Umberto la verità sul suo sentimento: è innamorata di lui.

Il paradiso delle signore: anticipazioni giovedì 24 marzo 2022

Ezio riesce a parlare con Stefania grazie alla collaborazione di Gemma e Gloria. Marco come sempre sarà il primo a raccogliere la reazione della ragazza innescando qualche gelosia. Flora parla della sua ammissione a Ludovica mentre lo stesso Umberto cerca di non far scoprire nulla ad Adelaide. Ludovica si presenta in pubblico al fianco di Marcello facendo parlare i maldicenti del Circolo. Intanto Stefania e Gloria si scontrano ancora una volta.

Il paradiso delle signore: anticipazioni venerdì 25 marzo 2022

Salvo le prova tutte per salvare la storia d’amore con Anna ma tiene all’oscuro Marcello. Fiorenza riferisce i pettegolezzi su Ludovica a Flavia mentre Gemma riceve da Marco un invito a cena a Villa Guarnieri dove ci sarà anche Stefania, non prendendola affatto bene. Dopo cena affronta Stefania che, messa alle strette, confessa di essere stata in Villa mentre tutti la sapevano da zia Ernesta. Dante riesce a fare breccia nel cuore di Beatrice e i due si baciano.