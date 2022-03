Ilary Blasi a Verissimo smentisce la crisi con Francesco Totti e attacca: “È stato un accanimento mediatico”

Ilary Blasi parla per la prima volta in un’intervista delle voci di crisi sul suo matrimonio con Francesco Totti. Ospite a Verissimo dell’amica e collega Silvia Toffanin, la conduttrice rompe il silenzio smentendo ogni rumors avanzato sulla coppia e dicendosi indignata per il clamore mediatico su indizi a suo dire infondati. “Non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno” confessa in studio.

Ilary Blasi zittisce ogni gossip: “Accanimento mediatico“

I rumors che si sono susseguiti nelle scorse settimane hanno gettato ombre e misteri su quella che sembrava essere una delle coppie più inossidabili dello showbiz.

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono ritrovati circondati di pettegolezzi e voci di corridoio che li volevano in forte crisi, seppure entrambi abbiano più volte cercato di smentire tali chiacchiericci sul loro matrimonio. A ritornare sulla questione, per la prima volta in un’intervista pubblica, ci ha pensato questa volta Ilary Blasi.

La conduttrice, oggi pomeriggio ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha voluto smentire categoricamente ogni voce di crisi parlando di accanimento mediatico: “Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato un accanimento mediatico nei miei confronti e della mia famiglia.

Sinceramente noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno, se non ai miei figli, che sono grandi e ovviamente ci hanno chiesto cosa stava succedendo. La nostra preoccupazione e il nostro pensiero è andato a loro“. La conduttrice spiega come la coppia abbia ormai acquisito consapevolezza di poter finire spesso nel vortice del gossip, seppur infondato in questo caso: “Io da quando mi sono fidanzata con Francesco Totti, ogni tot di anni e nella stessa modalità sono uscite questo tipo di notizie“.

Ilary Blasi e la verità sulla foto di Francesco Totti con la ragazza allo stadio

Uno degli indizi che hanno portato ad ipotizzare una crisi nella coppia è stata la foto di Francesco Totti con una ragazza allo stadio.

Ilary Blasi spiega come siano andate le cose: “Io non la conosco, lui l’ha incontrata a un centro sportivo, gli ha chiesto la foto, ma questo succede tutti i giorni nella vita di mio marito. La gente gli chiede autografi, si ferma, gli parla“.

La conduttrice ammette di non aver digerito le illazioni avanzate sul loro matrimonio e spiega, parlando dell’importanza mediatica della coppia: “Se pensi che in quei giorni stava scoppiando la guerra e su tutti i tg si parlava di Putin e della fine del matrimonio di Francesco Totti… Io non so se in Italia altre coppie avrebbero avuto questa risonanza.

Quindi come vedi Francesco Totti fa sempre un po’ di scalpore“.

Ilary Blasi e la reazione dei figli ai rumors: “Cominciavano a chiedere”

Ilary Blasi e Francesco Totti hanno superato in maniera serena queste voci di presunta crisi, rivelando come alla fine tutti i rumors si siano rivelati infondati. A cominciare proprio da quella foto di Francesco Totti con la misteriosa ragazza, su cui la conduttrice ha un’idea ben precisa: “Siamo quasi abituati, ma quello che abbiamo pensato è che quella foto allo stadio ci ha dato una certezza: che dietro ci fosse un’organizzazione, un disegno di qualcuno.

Perché una foto fatta così allo stadio, in prospettiva, vuol dire tutto ma vuol dire nulla“.

Infine la conduttrice parla della reazione dei figli della coppia a questo vortice mediatico: “Loro la risposta ce l’hanno, vivono con noi, ma forse erano un po’ imbarazzati perché cominciavano a chiedere. Ma con tutta tranquillità gli abbiamo spiegato che questo genere di cose sono sempre accadute”.