Aria di tempesta tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Loro smentiscono, ma appaiono nuovi retroscena

Gossip

Tra le notizie più lette degli ultimi giorni vi è anche quella sulla presunta crisi matrimoniale tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due hanno smentito ufficialmente qualsiasi gossip, come quello che afferma un avvicinamento tra l’ex capitano della Roma con Noemi Bocchi. Giungono, però, nuovi dettagli e indiscrezioni.

Ilary Blasi e Francesco Totti: la presunta crisi matrimoniale

Secondo i giornali di gossip questo, per Ilary Blasi e Francesco Totti, sarebbe un periodo buio e difficile, nato dalla presunta presenza di Noemi Bocchi nella loro relazione e da altri piccoli dettagli che non tornano. I due però hanno smentito subito qualsiasi voce con annunci pubblici.

Blasi e Totti: i giornali sono convinti della crisi

Nonostante tutti i tentativi della coppia per smentire le voci, i giornali di gossip non sono del tutto convinti che tra Ilary e Totti sia ancora rose e fiori.

I due, infatti, avrebbero rinunciato a baciarsi in pubblico e, come riporta il settimanale Chi, “un altro segnale di burrasca è stato lo stop definitivo alle riprese della serie televisiva che la coppia doveva realizzare in stile The Ferragnez“. Inoltre, Oggi riporta anche che “Francesco avrebbe voluto aggiungere un figlio, preferibilmente un maschietto, alla contabilità familiare”, ma la Blasi non sarebbe stata d’accordo.

I giornali di gossip sono quindi convinti di una crisi e forse anche di un tradimento da parte di Totti con Noemi Bocchi.

Ilary e Totti: i due smentiscono la crisi

Per smentire tutte le voci Totti ha parlato sul suo profilo Instagram dirigendosi a tutti i suoi follower e fan. Queste le sue parole: “Ho sentito tante storie su di me e sulla mia famiglia. Non è la prima volta che succede di sentire queste fake news. – poi ha continuato – Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono i bambini e i bambini vanno rispettati.

E sinceramente mi sono davvero stancato di dover smentire”.

La coppia Blasi-Totti ha cercato di fare tacere i gossip anche con un’uscita in uno dei ristoranti più in vista di Roma.

Inoltre, l’ex calciatore ha dichiarato ad alcuni giornali che lui e la sua bella starebbero pensando alle seconde nozze per sigillare il loro amore e festeggiare i 20 anni di matrimonio.

Noemi Bocchi chi è: tutto sul presunto “terzo incomodo”

Noemi Bocchi è laureata in Economia, ha lunghi capelli biondi ed è molto somigliante a Ilary Blasi. Forse anche per questo sono nate le voci di un avvicinamento tra Noemi e Totti, smentite poi da lui.

La bella Noemi è già divorziata: in passato, infatti, ha vissuto un matrimonio con Mario Caucci, imprenditore del Tivoli Calcio.

Il settimanale Chi riporta che allo scoppiare dei gossip su lei e il Pupone “Noemi si è rinchiusa tra i suoi affetti più cari, raccontando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”.