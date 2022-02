Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli parla di Noemi Bocchi: “Non l’ho presentata io a Francesco”

Gossip

Secondo i rumors Noemi Bocchi sarebbe la nuova fiamma di Francesco Totti. Alex Nuccetelli ha dichiarato di non aver presentato personalmente la ragazza all'ex calciatore.

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una della coppie più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano. I due si sono sposati nel 2005 e dalla loro unione sono nati tre figli.

Nelle ultime settimane, però, la coppia è al centro del gossip per una presunta crisi. Dopo molte illazioni, Francesco Totti ha deciso di smentire seccamente il momento difficile. Ma le indiscrezioni continuano a parlare di un possibile feeling speciale tra l’ex calciatore e Noemi Bocchi.

Sulla vicenda è intervenuto Alex Nuccetelli, pr romano, attraverso un’intervista rilasciata a Il Messaggero, come riportato da Fanpage.

Le dichiarazioni di Alex Nuccetelli su Noemi Bocchi

Secondo i rumors Francesco Totti avrebbe una frequentazione con una trentaquattrenne romana, Noemi Bocchi. Secondo il gossip a presentare all’ex calciatore la ragazza sarebbe stato Alex Nuccetelli, pr romano, che aveva fatto conoscere, in passato, anche Francesco Totti e Ilary Blasi.

Alex Nuccetelli, però, ha smentito questa presentazione in una recente intervista: “Conosco Noemi da quando è ragazzina, ma non l’ho presentata io a Francesco… Non li ho fatti incontrare io personalmente”.

Sulla presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Alex Nuccetelli ha aggiunto.

“Ma se lui volesse avere altre relazioni e anche lei ne volesse avere ed entrambi decidessero di continuare a stare insieme, chi può dire che non può essere così? Se volessero continuare la loro storia a prescindere credo sia un loro diritto”.

L’ex marito di Noemi Bocchi dice la sua sul presunto flirt con Francesco Totti

Noemi Bocchi sarebbe, secondo il gossip, la nuova fiamma di Francesco Totti. L’ex calciatore ha smentito, però, ogni presunta crisi con la moglie Ilary Blasi.

L’ex marito della ragazza, Mario Caucci, comunque ha detto la sua a riguardo in una recente intervista: “Questa storia da parte di mia moglie non mi stupisce, ma ne risponderà davanti all’avvocato”.

Mario Caucci ha parlato anche di Francesco Totti: “Totti è il mio salvatore, se davvero ci fosse questa liason, a lui va tutta la mia comprensione”.