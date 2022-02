Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi. Scocciato su Instagram afferma: “Fake News”

Gossip

No, non c'è nessuna crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e a dirlo è proprio l'ex calciatore. Nei video postati su Instagram ha anche criticato tutta l'attenzione mediatica

No, non c’è nessuna presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ed è stato proprio lui Er Pupone, a togliere ogni dubbio sulla faccenda. Dopo un silenzio durato quasi un giorno da quando è uscita la prima indiscrezione, l’ex Capitano ha pubblicato dei video nelle sue Instagram Stories nelle quali ha anche duramente criticato l’eccessiva attenzione mediatica e l’eccessiva fuga di notizie di queste ore.

Sono state tante infatti le informazioni a corredo delle voci sul presunto divorzio in arrivo. Compreso anche quelli di nuove relazioni per entrambi gli interessati; soprattutto Totti.

Francesco Totti smentisce la crisi con Ilary Blasi

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia”, esordisce così Francesco Totti nelle sue Instagram Stories, “Non è la prima volta che mi succede che mi capita di sentire queste fake news.

Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose di fare attenzione, perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Poche parole insomma, pronunciate con un’espressione visibilmente irritata per il trambusto delle ultime ore, ma chiare e concise.

Anche Ilary Blasi posta di nuovo su Instagram

Anche Ilary Blasi è tornata a postare su Instagram, dopo il video con la linguaccia fatta in treno, che sembrava già una sorta di risposta alle voci, la conduttrice ha postato un video girato in un ristorante dove era a cena con tutta la famiglia.

Nel video si vede anche Totti, con espressione pensierosa e c’è tutta la famiglia al completo. Nel video Ilary mostra il cameriere con il quale scherza, per poi inquadrare i figli e il marito. Insomma, si può dire che la crisi non ci sia mai stata e che la famiglia più amata d’Italia sia ancora unita e non sull’orlo della fine come sembrava fosse.