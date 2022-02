Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno lasciando? Da quanti anni sono insieme e le voci sul matrimonio in crisi

Gossip

Totti e Ilary, un amore che dura da 20 anni (17 di matrimonio) tre figli, che ora sembra arrivato al capolinea. Tra l’incredulità generale dei fan, che si sono lanciati sui social con commenti di ogni genere, la notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se i diretti interessati ancora non si sono sbilanciati né nel confermare né nello smentire.

Pare che questa situazione sia iniziata già diversi mesi fa, da quando le loro apparizioni insieme si sono fatte sempre meno e sembrerebbe che anche molte persone vicine alla coppia abbiano confermato la situazione.

Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano?

L’indiscrezione

La loro sembrava una di quelle storie destinate a non finire mai, fin dal loro primo incontro e poi a quel “6 unica” sfoggiato da Totti in più occasioni sul campo di calcio, che è diventata la “loro” frase, fino al matrimonio e i 3 figli, nessuno si aspettava che questa storia sarebbe arrivata alla fine.

Andiamo per ordine, a rilanciare la notizia della presunta imminente fine del matrimonio e dell’amore tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato il sito Dagospia che riferisce: “La favola Totti&Ilary alle battute finali? Il 5 febbraio scorso, durante una gitarella familiare al lago di Castel Gandolfo, sarebbe esploso l’ennesimo litigio tra l’ex capitano della Rome e la conduttrice del Biscione“.

Oltre a questo, Dagospia riferisce ancora: “A settembre 2021, quando Totti ha festeggiato 45 anni, lei non c’era”. Il sito poi riferisce di un’intervista rilasciata da Ilary alla rivista F, nella quale avrebbe detto: “Trovo sexy la libertà di scegliere. Anche potermene andare da un giorno all’altro. Le cose con Francesco funzionano, ma nella vita non si sa mai, tutto può cambiare. Io voglio essere indipendente e non essere appesa a un uomo”.

Gli altri indizi che lascerebbero supporre la crisi

Oltre a quanto riferito da Dagospia, ci sarebbero altri indizi ad indicare la crisi, come le vacanze natalizie in Lapponia che Ilary Blasi ha fatto con alcuni amici, ma senza il marito, le serate nei locali romani e, sembra alcuni “strani” movimenti tra l’abitazione dei Totti e quella dei genitori di lui.

Come si legge su Repubblica inoltre, pare che alcune persone vicine alla coppia avrebbero confermato la crisi: “Totti si è accorto di tante cose che non aveva notato“. Secondo quanto si legge sul quotidiano, l’accordo tra i due sarebbe fatto e avrebbero anche deciso dove vivranno, lei resterà nel Torrino mentre Totti andrà a vivere a Casal Palocco.

La reazione dei fan alla presunta rottura tra Totti e Ilary su Twitter

Da “Speravo de morì prima” a “Dopo la separazione tra Al Bano e Romina niente può turbarmi”, i social sono esplosi dopo la notizia. In tanti si sono lanciati nei commenti più disparati, chi ha scritto, condividendo gif tristi: “E se anche Ilary e Totti si separano, che speranze ho io nel trovare l’amore della mia vita?”

Insomma, ora la parola passa ai diretti interessati, che nelle ultime ore non sono stati molto attivi sui social.