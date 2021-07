Francesco Totti usa spesso il suo profilo Instagram per parlare dei due “grandi amori” della sua vita: il calcio e la famiglia. I suoi post sono infatti dedicati principalmente allo sport che l’ha legato per anni alla squadra della capitale, alla moglie Ilary Blasi e ai 3 figli. In passato il calciatore ha pubblicato scatti che lo ritraevano in compagnia di Cristian e Chanel, mentre in queste ore ha dedicato un pensiero speciale anche alla piccola di casa: Isabel.

Francesco Totti e i figli: Cristian, Chanel e Isabel

Francesco Totti e Ilary Blasi sono sposati dal 2005 e dal loro matrimonio sono nati 3 bambini.

La coppia ama scherzare sui social, con messaggi ironici e frecciatine, ma quando si tratta di dimostrare affetto, tanto il calciatore quanto la conduttrice non mancano mai di trovare le frasi più dolci per esprimere il loro amore. I 3 figli sono i destinatari principali dei loro messaggi d’affetto e le fotografia postate in loro compagnia scatenano sempre l’entusiasmo dei fan. Dei due genitori, Francesco sembra essere quello che più spesso pubblica immagini e pensieri rivolti ai 3 ragazzini.

Cristian è l’unico maschio avuto dalla coppia ed è nato nel 2005. Attualmente ha 15 anni e sembra essere già appassionato di calcio come il papà.

Chanel è nata nel 2007, lo scorso maggio ha compiuto 14 anni e sembra già avere un discreto seguito su TikTok. Isabel è la piccola di casa, è nata nel 2016 e ha compiuto 5 anni lo scorso 5 maggio.

Francesco Totti e la dedica speciale per Isabel

Poche ore fa, Francesco Totti ha deciso di dedicare un post sul suo profilo Instagram alla piccola Isabel. L’ex calciatore ha condiviso uno scatto che lo ritrae in compagnia della bambina, che sorride felice al suo fianco. La bambina ha i capelli biondissimi come i fratelli e la mamma Ilary e gli occhi, leggermente nascosti dalla frangetta, sembrano essere dello stesso colore di quelli del papà.

“Il tuo sguardo… è il mio” commenta Francesco, aggiungendo due cuoricini rossi.

Follower, colleghi e amici di Totti hanno commentato il dolce scatto, mostrando grande entusiasmo. “È stupenda” ha scritto la ballerina Eleonora Abbagnato, moglie del calciatore Federico Balzaretti che ha lasciato una sfilza di cuoricini a fianco dell’immagine. “Mamma mia che capolavoro” ha commentato invece Elena Sofia Ricci. “Ci sarà da soffrire … Ahahah” ha osservato ironico Luca Toni, alludendo alla bellezza della piccola e alla nota gelosia del papà.