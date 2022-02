Francesco Totti e Ilary Blasi verso la separazione? Spuntano indizi e una presunta nuova fiamma di lui

Gossip

La coppia più seguita d’Italia, quella formata da Ilary Blasi e Francesco Totti, in queste ore è finita al centro dei gossip a causa della presunta crisi che li avrebbe colpiti. Mentre i fan cercano di capire esattamente cosa sia successo nella famiglia più chiacchierata e amata di sempre, spuntano sul web alcuni indizi che sembrerebbero confermare quest’indiscrezione – compresi alcuni rumor su una nuova fiamma per il calciatore.

Ilary e Totti si stanno separando? Tutti gli indizi che sembrano confermarlo

Gli appassionati di cronaca rosa in queste ore sono stati colpiti da un fulmine a ciel sereno, avendo letto della presunta crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Sebbene al momento nessuno dei due abbia rilasciato nessuna dichiarazione in merito, sul web sarebbero circolati già i primi indizi a sostegno di quest’ipotesi.

A raccogliere tutte le informazioni sulla presunta crisi è stato il sito Dagospia.it, che ha raccontato di una lite furiosa avvenuta tra la conduttrice e il calciatore. Un indizio del genere però, ovviamente, non basta a costruire un’intera storia e in tal senso arrivano anche i social.

Sembra infatti che la coppia più attiva del web abbia iniziato a destare qualche sospetto quando, il 27 settembre, l’ex capitano ha compiuto 45 anni.

Solitamente i due ne approfittano per condivide qualche scatto su Instagram, ma quest’anno il silenzio, per molti eloquente, avrebbe caratterizzato entrambi i profili. Un’assenza che è pesata anche nei mesi successivi, nei quali Totti e Ilary avrebbero evitato accuratamente di pubblicare foto sul social.

Ultimo, ma non certo per importanza, entrambi i coniugi sarebbero impegnati in nuove frequentazioni. Mentre però le indiscrezioni su di lei si fermano ad un generico flirt con un collega milanese, le voci sul calciatore sono più concrete.

Si parla infatti di alcuni avvistamenti con una donna durante la partita Roma-Genoa (sebbene a diversi ad alcune file di distanza) e in alcuni locali. I due, secondo uno scoop rilanciato da Repubblica, avrebbero iniziato a frequentarsi qualche mese fa, ma anche su questo mancano conferme o smentite.

Francesco e Ilary verso la rottura: perché la notizia potrebbe essere falsa

Come anticipato, i diretti interessati al momento non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sula presunta rottura, e al momento ciò che i portali e le riviste di gossip hanno a disposizione sono gli indizi sopra citati.

Non è chiaro, dunque, dove sia la verità, ma c’è anche chi è pronto ad urlare al fake.

Stando a quanto riportato in queste ore da Il Corriere della Sera infatti, non solo alcune persone molto vicine a Francesco Totti e Ilary Blasi avrebbero smentito i rumor, ma sembra anche che la conduttrice abbia riso dopo aver letto le indiscrezioni sul suo conto.

A sostegno di questa teoria ci sarebbe infatti l’ultima storia Instagram pubblicata dall’ex letterina, che si è mostrata mentre fa la linguaccia. Un modo velato, probabilmente, per rispondere a chi ha già iniziato a parlare di crisi e separazione.

D’altra parte, rumor su ex fiamme a parte, tutti gli indizi raccolti finora si basano sull’attività social della coppia e potrebbe rivelarsi una pista piuttosto debole. Non sempre, infatti, è sufficiente un po’ di silenzio su Instagram per affermare che un matrimonio, durato ben 17 anni (dal quale, oltretutto) sono nati tre figli, d’altronde la stessa Ilary, ospite della scorsa puntata di Michelle Impossible, ha detto: “Lei ha avuto due matrimoni fiabeschi, lo sapete è notizia fresca, un amore da favola e idilliaco. Io ho lo stesso marito da vent’anni e se non pubblico una foto per un mese: ‘Sono in crisi, stanno lasciati!’.

Niente, di tutto de più”.