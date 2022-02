Ilary Blasi e Francesco Totti, dal “6 unica” al matrimonio e i figli: tutto sulla loro grande storia d’amore

Gossip

Un amore vissuto davanti ai riflettori, dalle dediche dopo i goal agli annunci di gravidanza in diretta televisiva: tutto sui 17 anni d'amore tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Sono sempre più insistenti in queste ore le voci di una rottura definitiva tra Ilary Blasi e Francesco Totti, coppia -apparentemente- inossidabile e che dura da 17 anni, tra alti (moti) e bassi (pochi). È passato moltissimo tempo da quando, nel marzo del 2022, lui fece sognare l’Italia (e la donna della sua vita) con quella maglietta dedicata ad ilari, con su scritto “6 unica”, dedicata proprio a lei e mostrata a tutta Italia dopo un gol nel derby Roma-Lazio.

Francesco Totti e il colpo di fulmine: l’amore in un gol e una maglietta

Ilary Blasi e Francesco Totti si sono conosciuti nel 2022: lui si era già innamorato di lei guardandola ballare in tv, nelle vesti di letterina: lei, ovviamente, sapeva chi era la già allora leggenda della Roma.

Si conobbero in un ristorante, ma ci fu un avvicinamento molto prudente da parte del Capitano (Ilary in quel momento era fidanzata) che decise di sbilanciarsi, in grande, con il memorabile gesto del derby Roma-Lazio: dopo un gol segnato si tolse la maglia della Roma e sotto di lei ne aveva un’altra, con su scritto “6 unica”. Da quel momento, i due saranno una coppia e cominceranno a uscire insieme.

Ilary Blasi, la gravidanza e il matrimonio in pompa magna

Nel 2005, la vita del calciatore e della letterina cambia del tutto: Ilary Blasi rimane incinta (al terzo mese fa un annuncio ufficiale in diretta televisiva a Che tempo che fa) e viene pianificato un matrimonio.

Scoppia, a quel tempo, anche uno scandalo che riguarda la coppia: un finto gossip diffuso da Fabrizio Corona che parla di un flirt di lui con Flavia Vento rischia di rovinare la serenità della coppia, in un momento estremamente delicato della loro vita. La solidità del rapporto permette comunque di arrivare alla coronazione di un matrimonio da favola, all’Ara Coeli: lei bellissima con un accenno di pancione, lui con la gioia stampata in faccia.

Cristian, Chanel e Isabel: chi sono i figli di Totti e Ilary

A Cristian, il primo figlio, seguiranno Chanel e Isabel: tutti e 3 cresciuti nella serenità di un rapporto tra due genitori che hanno tenuto duro e si sono sostenuti a vicenda nei momenti più difficili, come l’abbandono di lui al mondo del calcio.

In prima fila, in campo, accanto a Totti, nel suo ultimo giorno da Capitano della Roma, c’era lei: Ilary, con i figli Chanel, Cristian e Isabel.

I primi venti di zizzania hanno cominciato a soffiare nel 2021: le foto con il marito sono cominciate a comparire sempre più di rado sull’Instagram di lei, fino all’ultima, con la figlia Isabel, lo scorso settembre.

Ora, i giornali mormorano di un flirt per lei e, per lui, addirittura di un innamoramento serio. I fan della coppia, ovviamente, aspettano una conferma della separazione da parte di almeno uno dei due prima di comprare i fazzoletti.