Francesco Totti e Ilary Blasi e il bacio negato ai paparazzi: la risposta dell’ex calciatore fuori dal ristorante

Gossip

Ilary Blasi e Francesco Totti a tu per tu con i paparazzi che, all'uscita dal ristorante romano in cui hanno cenato ieri sera con i figli, hanno richiesto alla coppia un bacio. La risposta ironica dell'ex calciatore.

Le voci di crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi sono state smentite dalle parole dell’ex calciatore e da una Instagram story della conduttrice, che li ha ritratti ieri sera insieme al ristorante. E, proprio all’uscita dal locale, la coppia è stata assalita da giornalisti e paparazzi che hanno richiesto loro un bacio. Bacio che tuttavia non c’è stato, e la motivazione viene brevemente spiegata dallo stesso Totti con fare ironico.

Francesco Totti e Ilary Blasi: bacio negato ai paparazzi fuori dal ristorante

Nella giornata di ieri Francesco Totti e Ilary Blasi sono finiti al centro delle attenzioni del gossip per una presunta aria di crisi.

La coppia starebbe infatti attraversando un complicato periodo, segnato dalle incomprensioni e dalle presunte nuove relazioni per entrambi. Ipotesi e voci spazzate via da una doppia smentita, arrivata dalla coppia nella serata di ieri. La prima è una smentita verbale da parte dell’ex calciatore della Roma che, attraverso alcune Instagram stories, ha etichettato come “fake news” le voci sul loro conto. La seconda smentita è arrivata da Ilary Blasi, che ieri sera ha condiviso una Story che la ritrae al ristorante con il marito e i figli.

E, proprio all’uscita dal locale, si è verificato un breve siparietto con i paparazzi che li stavano attendendo fuori.

Come riportato da Il Messaggero, i paparazzi avrebbero infatti riempito di flash la coppia e richiesto loro un bacio, a riprova della forza della loro storia d’amore. Bacio negato da parte di entrambi, con l’ex calciatore che ha spiegato ironicamente il perché: “Sono venti anni che ci baciamo. E poi lei dice che adesso le piacciono le donne“.

Francesco Totti e Ilary Blasi: le voci di crisi sulla coppia

L’intreccio di voci e di gossip sulla presunta crisi nel matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi è scaturito da un’indiscrezione, rilanciata dal sito Dagospia un paio di giorni fa.

Da quel momento, l’attenzione del mondo della cronaca rosa si è catalizzata sulle vicende personali che avrebbero coinvolto l’ex calciatore e la conduttrice.

In particolare, stando alle voci di corridoio susseguitesi nelle ultime ore, entrambi avrebbero iniziato altre relazioni: Francesco Totti, in particolare, con una donna con la quale sarebbe stato avvistato allo stadio della Roma durante una delle ultime partite della sua squadra del cuore.