Jessica Selassié e il sentimento per Barù, a Verissimo la vincitrice del Grande Fratello Vip svela: “Mi piace”

Silvia Toffanin accoglie nel salotto di Verissimo la vincitrice del Grande Fratello Vip: Jessica Selassié. La Princess, reduce dai festeggiamenti dopo il trionfo nel reality di lunedì sera, ripercorre la sua avventura nella Casa e le mille emozioni vissute, tra cui il sentimento per l’ex coinquilino Barù. A cuore aperto, svela cosa prova per lui in attesa di incontrarlo lontano dalle telecamere.

Jessica Selassié e il rapporto con Barù: “C’è attrazione fisica“

Lunedì sera Jessica Selassié è stata proclamata vincitrice ufficiale del Grande Fratello Vip, in quella che verrà ricordata come l’edizione più lunga di sempre nella storia del reality.

La Princess ha trionfato all’ultimo televoto flash contro Davide Silvestri, conquistando così la vittoria. Oggi pomeriggio, ospite a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin tutte le emozioni di questo soddisfacente percorso tv e cerca di fare chiarezza sul tormentato rapporto con l’ex coinquilino Barù. Il nipote di Costantino Della Gherardesca, ospite di Verissimo nella puntata di ieri pomeriggio, ha definito il rapporto con Jessica come una “grande amicizia“ allontanando così le voci di un possibile innamoramento.

Jessica Selassié chiarisce il suo vero sentimento per Barù, parlandone a cuore aperto: “Innamorata no, perché ancora non lo conosco, lui non mi conosce.

Ma devo dire che è stato un grande supporto nella Casa, mi ha aiutato anche a rinascere. Se non fosse stato per lui, tutti questi miei lati che nascondevo forse non li avrei mai fatti uscire. È stato un grande compagno di viaggio“. E aggiunge, parlando di un eventuale incontro in futuro: “Io gli voglio bene, mi piace, tra di noi sicuramente c’è attrazione fisica, ma dobbiamo fare la nostra prima uscita, dovrà esserci ancora questo primo bacio“.

Jessica e Barù sotto la capanna: la Princess spiega cos’è accaduto

Jessica Selassié parla del rapporto di attrazione e complicità avuto con Barù nella Casa, facendo anche chiarezza su quanto realmente accaduto sotto la famosa capanna: “Sotto quella capanna abbiamo avuto dei bacetti molto leggeri e innocui, ma secondo me quel bacio appassionato arriverà.

Io ci spero, ci siamo sentiti ieri sera e mi ha detto che mi vuole vedere, quindi prima o poi organizzeremo la nostra prima uscita“.

La Princess ricorda inoltre il difficile periodo segnato dal distacco da Barù, frutto di incomprensioni e anche di alcune malelingue circolanti nella Casa.

Jessica, citando Soleil e Davide, spiega che il suo avvicinamento al coinquilino non sia stato visto in maniera positiva: “Quei giorni sono stati orrendi. Lui era molto condizionato da altre persone, che ho scoperto non parlavano molto bene di me a lui: Soleil e Davide. Ho visto tanti filmati sui social in cui loro dicevano che mi ero avvicinata a lui per creare dinamiche, che non mi piacesse veramente… Mi fa specie perché io non ho mai parlato di strategia, ho sempre giocato pulito. È stato un avvicinamento spontaneo, mi piace, ci sono affezionata“.