Ucraina e Russia, cos’è successo in guerra oggi 20 marzo: il possibile accordo tra i due Paesi e le ultime notizie

Ucraina e Russia, dall'accordo in 4 punti allo stupro delle donne catturate in Ucraina da parte dei soldati russi: tutti gli aggiornamenti di oggi 20 marzo.

Giornata di orrore e speranza nel contesto della guerra in Ucraina: la giornata è cominciata nell’incubo con il bombardamento di una scuola a Mariupol, con numerose persone, donne e bambini, intrappolate sotto le macerie.

Al contempo si vede uno spiraglio di luce sul fronte dei negoziati, con la presunta intesa su 4 punti fondamentali tra Ucraina e Russia. Si rende dunque più concreta la possibilità di un incontro tra i presidenti Putin e Zelensky. La notizia arriva dalla Turchia, territorio sul quale si starebbero intessendo dialoghi diplomatici finalizzati ad un cessate il fuoco.

Donne ucraine stuprate e uccise: l’orrore nell’orrore

Donne ucraine, moglie e figlie di oppositori alla Russia e soldatesse, sarebbero state stuprate e uccise dai soldati russi.

Con l’arrivo di alcune testimonianze lo stupro come strumento di guerra fa la sua entrata nel conflitto, anche se sono diversi giorni che si parla ormai del fatto che molti ufficiali dell’esercito di Mosca promuoverebbero lo stupro come pratica tra i soldati. Il sindaco di Brovary, Ihor Saposhko, ha raccontato che sarebbero state violentate anche diverse soldatesse catturate durante la battaglia all’aeroporto di Hostomel.

Profughi ucraini, l’Italia si prepara ad ospitarli

L’Italia si prepara all’ingresso di quasi 90mila persone in fuga dall’Ucraina per il 2022: saranno stanziati circa 400 milioni di euro per l’accoglienza dei profughi ucraini che potranno godere di stato di protezione temporanea.

Sul sito del Viminale è già presente un vademecum, tradotto in 3 lingue (inglese, russo e ucraino) in cui le persone possono trovare tutte le indicazioni per avere assistenza, rispettare le norme covi vigenti in Italia ed essere regolarizzati a livello burocratico. Il ministro Daniele Franco: “Pensiamo di stanziare 400 milioni, un quarto destinato ai servizi sanitari per chi entrerà in Italia, e poi a lato stanziamenti per il sistema dell’istruzione per proseguire l’anno scolastico ma anche per accogliere nuovi eventuali alunni“.