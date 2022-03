Un posto al sole anticipazioni delle puntate della soap da lunedì 21 a venerdì 25 marzo: trama

Un posto al sole va in onda su Rai3 a partire dalle ore 20:45 di lunedì 21 marzo 2022. Scopri le anticipazioni ddella trama delle puntate trasmesse fino a venerdì 25 marzo.

Un posto al sole torna nel palinsesto di Rai3 con cinque nuovi episodi in onda a partire da lunedì 21 marzo 2022. La fascia preserale del canale sarà nuovamente occupata dalle vicende dei personaggi che si ambientano all’ombra del Vesuvio con l’amata soap che andrà in onda su Rai3 fino a venerdì 25 marzo 2022. Scopri tutte le anticipazioni della trama dei cinque nuovi episodi di Un posto al sole in onda ogni giorno a partire dalle ore 20:45.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 21 marzo 2022

Niko è arrivato ad un punto di svolta portato dall’atteggiamento di Manuela, che gli farà prendere un’iniziativa improvvisa e sorprendente per molti. Serena e Filippo mostreranno solidarietà a Micaela mentre Nunzio troverà un po’ di conforto e di leggerezza nel bel rapporto di amicizia con Rossella.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 22 marzo 2022

Micaela continua la sua battaglia per portare Jimmy a Berlino e di contro Niko cerca di costruire il futuro della sua famiglia. L’atteggiamento di Manuela fa sorgere invece qualche dubbio in una attenta Susanna, l’unica a rendersi conto delle cose. Raffaele e Ornella sembrano sempre più lontani nonostante i tentativi di Viola. Patrizio dovrà esprimere un giudizio sui suoi sostituti Nunzio e Samuel, dichiarando chi sia meritevole di restare nella cucina del Vulcano.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 23 marzo 2022

Chiara è sempre più fragile ed esposta dopo le discussioni con Nunzio tanto che diventa preda facile delle trame di Lara e Ferri. Niko è in guerra con Manuela e le intima di smetterla di provocarlo. Samuel riceve aiuto da Speranza ma la donna non è contenta della sua reazione tanto che chiede aiuto a Mariella per organizzare una serata speciale con lui.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 24 marzo 2022

Bianca è allarmata da un nuova minaccia che sta agendo all’insaputa per rovinare lei e la sua famiglia.

Mentre si consolida l’intesa tra Ferri e Lara per manovrare Chiara, Nunzio prenderà un’iniziativa inaspettata che colpirà molto la Petrone. Speranza è pronta a passare una serata indimenticabile con Samuel ma qualcosa va storto.

Un posto al sole: anticipazioni puntata in onda il 25 marzo 2022

Tra Bianca e Silvia si instaura un gioco pericoloso in cui a farne le spese potrebbe essere proprio la ragazzina. Fabrizio è in attesa di affrontare il suo processo proprio mentre Roberto chiederà conto a Marina della sua prolungata assenza dai Cantieri, mostrando più di un disappunto professionale.

Speranza vorrebbe essere tranquilla con Samuel e quest’ultimo chiede a Patrizio di poter affittare il seminterrato, ma lui lo ha già promesso a qualcuno che Samuel invece conosce molto bene.