70mila sterline per fingere di essere l’amante di Meghan Markle. Un attore denuncia pubblicamente i tabloid

Meghan Markle al centro del gossip, ancora, ma questa volta pare essere lei la vittima di un “complotto” orchestrato da alcuni tabloid. A renderlo noto è stato Simon Rex, attore ex collega di Meghan, il quale ha rivelato di avere avuto una cospicua offerta dai tabloid, ovvero quella di raccontare i dettagli duna storia tra lui e l’allora futura duchessa di Sussex.

Simon Rex e l’offerta da parte dei tabloid inglesi

La storia era già stata al centro dell’attenzione del gossip circa 2 anni fa, quando, come afferma l’Express, Simon Rex l’ha raccontata al podcast Hollywood Raw. L’attore 47enne, ex collega di Meghan Markle che nel 2005 ha condiviso con lei il set di un episodio della serie Cuts, ha ricevuto una proposta che avrebbe potuto fargli comodo, ma che l’avrebbe spinto a perdere la sua amicizia con la duchessa.

Stando al racconto dell’attore, i tabloid gli avrebbero offerto 70mila sterline (circa 80mila euro) per fingersi amante di Meghan Markle e parlare pubblicamente della loro relazione. Al Daily Express, Rex ha ribadito (come del resto anche sui social) che la sua storia non solo è vera ma anche che la duchessa lo avrebbe ringraziato per non averlo fatto.

Intervistato dal Guardian, il celebre attore, vee-jay su Mtv e vincitore dell’Independent Spirit Award come miglior attore protagonista del film Red Rocket (2021) ha poi aggiunto: “Io e Meghan lavoravamo insieme, l’ho incontrata in uno show televisivo, una volta siamo usciti a pranzo, ma non c’è mai stato niente altro…Non ci siamo mai nemmeno baciati”.

In seguito, ha ancora rivelato: “Ero al verde in quel periodo, quei soldi mi avrebbero fatto comodo, ma piuttosto che fare una cosa simile, avrei preferito vivere con i sussidi alimentari”.

Meghan Markle: la sua reazione al rifiuto dell’offerta di Simon Rex

Venuta a conoscenza di tutta la storia Meghan Markle ha voluto scrivere un messaggio all’attore ringraziandolo per la sua amicizia.

“È bello sapere che ci sono ancora persone per bene”, queste le parole della duchessa nel biglietto che Simon Rex avrebbe incorniciato e custodirebbe gelosamente nella sua casa in California.

Le dichiarazioni di Simon Rex hanno sollevato un vero e proprio polverone, al momento però non è arrivata una risposta ufficiale alle sue parole.