Alain Delon vuole ricorrere all’eutanasia: le parole del figlio Anthony Delon sul fine vita

Alain Delon ha intenzione di disporre della sua morte in completa libertà: a comunicarlo è il figlio Anthony, che ha dichiarato di voler tutelare la volontà del padre e di essere disponibile ad aiutarlo a mettere fine alla sua esistenza quando l’uomo ne esprimerà la volontà.

Anthony Delon, in un’intervista a Rtl in Francia, ha raccontato che il padre gli ha affidato il compito di gestire la sua morte quando verrà il momento: “Mi ha chiesto di organizzare la cosa nel momento in cui dovesse decidere di affrontarla”.

Alain Delon, la posizione in merito all’eutanasia

Alain Delon dal 1999 ha la cittadinanza svizzera, dettaglio che porterebbe un vantaggio nel momento in cui volesse effettivamente procedere con l’eutanasia.

L’uomo, da anni, sta cercando di riprendersi dalle conseguenze di un ictus che lo aveva fortemente debilitato.

Nel 2017, quando era morta la sua compagna storica Mireille Darc -a cui era legato da amore profondo- Delon aveva dichiarato in un’intervista: “Preferisco avere l’età che ho invece che avere 40 anni. Così non dovrò vivere troppi anni senza di lei, soffrendo. Lei, almeno, non soffre più. Riposa. Senza di lei, anch’io posso andarmene”.

Nathalie Delon, la morte della madre di Anthony Delon

Nel 2021 era morta Francine Canovas, conosciuta con il nome d’arte di Nathalie Delon, compagna dell’attore per alcuni anni e madre di Anthony.

Anche lei, aveva raccontato Anthony Delon in un’intervista, aveva scelto l’eutanasia: “È vero che lei aveva deciso di morire come aveva vissuto, cioè aveva scelto l’eutanasia. Fortunatamente non è stato necessario ricorrere alla procedura. Dico fortunatamente perché era tutto pronto. Avevamo già la persona. Sarebbe stato difficile tenerle la mano e vederla lasciare la vita così. Allora non dico che l’ultima notte sia stata facile, ma le ultime ore lo sono state perché se n’è andata in pace.

E mio padre è stato molto colpito da tutto questo”.