Blind, chi è: vero nome, vita, esordi del rapper che dopo X Factor decide di partecipare all’Isola dei Famosi

Blind, rapper di 22 anni, ha riscontrato successo grazie alla sua partecipazione a X Factor 2020. Oggi è in partenza per una nuova avventura, L’isola dei Famosi dove vestirà i panni del naufrago.

Chi è Blind: il giovane rapper naufrago all’Isola dei Famosi

Blind, il cui vero nome è Franco Rujan, nasce nel 2000 a Ponte San Giovanni in provincia di Perugia. Il rapper ha avuto un’infanzia complicata, segnata dai genitori in perenne litigio a causa delle scarse risorse economiche e da cattive compagnie e abuso, per sua stessa ammissione, di alcool e droghe. Tutto accadeva quando aveva 15 anni e, tra le altre esperienze negative, si vedono furti ed attività illecite per procurarsi dei soldi.

Esperienze che ha raccontato nel suo libro Cicatrici uscito nel 202. A salvarlo da questa brutta situazione fu la fidanzata Greta, a cui lui fu molto legato e a cui deve tutto. In un’intervista il finalista di X Factor dice: “se non fosse stato per lei, chissà cosa sarebbe successo“.

La scelta del nome d’arte

Il nome d’arte di Francesco Rujan è Blind, una scelta che, come lui stesso ha detto, non è stata lasciata al caso: “Blind vuol dire cieco, non guardare in faccia gli ostacoli, le critiche e tutto quello che ti può ostacolare“

Blind a X Factor

Blind, dopo questo suo periodo della vita un po’ vacillante, decide di iscriversi al programma X Factor 2020 per riscattare la sua vita. Il rapper ammette: “Ho iniziato a fare musica all’incirca a 16 anni. Guardavo artisti americani che raccontavano di periferia, quartieri, della loro vita quotidiana. Allora ho voluto fare anche io in quel modo cercando di avvicinarmi al loro stile per parlare e aprirmi al pubblico sulle cose che riguardano il mio passato e sulla mia vita”.

Si presenta con il suo inedito Cuore Nero, canzone scritta dopo la rottura con la sua ex fidanzata.

Sin da subito il suo brano è stato uno dei più ascoltati su YouTube e Spotify.

Ai Boot Camp ha portato invece un altro suo inedito, Cicatrici, conquistando così la sedia. Dopo la sua esibizione ai last call per Blind arriva una bella notizia: Emma Marrone ha deciso di portarlo con sé ai live del talent show. Il rapper ha stupito pubblico e giudici durante i live arrivando alla finale del programma dove si esibisce con Madame.

Adesso Blind sbarca all’Isola dei Famosi

Il finalista di X Factor è pronto per tuffarsi in una nuova avventura. Oggi parte il suo aereo che lo porta in Honduras per partecipare come naufrago single all’Isola dei Famosi 2022.

Blind sarà uno dei 22 concorrenti, tra 10 single e 12 accoppiati che da lunedì 21 marzo si sfideranno su Canale 5 nel programma condotto da Ilary Blasi. L’inviato rimane Alvin e gli opinionisti sono Vladimir Luxuria e Nicola Savino.