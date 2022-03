Carmen di Pietro e Alessandro Iannoni: chi è la coppia mamma e figlio che vedremo all’Isola dei Famosi 2022

Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni: mamma e figlio formano una delle coppie che vedremo all'Isola dei Famosi 2022. La carriera della showgirl e il rapporto con il 18enne, per la prima volta in un reality.

Carmen Di Pietro, famosa modella e showgirl italiana, debutterà all’Isola dei Famosi 2022 con il figlio Alessandro Iannoni. Il ragazzo, a differenza della mamma, è molto riservato e questa è la sua prima comparsa in un reality show.

Chi è Carmen Di Pietro: vita e carriera della celebre showgirl

Carmen Di Pietro ha oggi 57 anni e può vantare di una lunga e bellissima carriera. È partita facendo la modella per poi diventare una showgirl e conduttrice radiofonica: dopo l’iniziale successo grazie ai programmi di Gianni Ippoliti su Rai 1 e Rai 3, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2004 ed è stata nel cast di Domenica In negli anni successivi; nel 2017, invece, ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello Vip.

La soubrette non ha mai esitato di fronte all’argomento chirurgia estetica e più volte ha ammesso: “Dall’ombelico in su mi sono tutta rifatta – ha rivelato a Gente – Il chirurgo è intervenuto sulle mie labbra, sugli zigomi, sul naso e sul seno, trasformandomi in una donna completamente diversa dalla ragazza di provincia, carina, ma niente di più, che ero stata fino ai 18 anni“.

Carmen Di Pietro: “l’incidente” in aereo e gli amori della showgirl

Un episodio che l’ha resa molto celebre e di cui si è parlato molto è stato l’imprevisto sull’aereo che Carmen stessa ha raccontato ai microfoni di RTL 102.5.

“Ero diretta a Madrid perché in quel periodo lavoravo molto in Spagna. Ad un certo punto sentii un rumore e sono corsa nel bagno dell’aereo – ha raccontato – Mi sono resa conto subito che qualcosa era accaduto. Era scoppiata la protesi, forse per la pressione sull’aereo“.

Particolarmente famosi sono alcuni suoi flirt, tra cui quelli che avrebbe avuto con Diego Armando Maradona e Sylvester Stallone. Altrettanto noto è il matrimonio con il corrispondente della Rai, Sandro Paternostro.

I due si sono sposati nel 1998 con una differenza di età visibile, lei 33 anni e lui 76. Dopo due anni di nozze, nel 2000, Paternostro è morto. I due figli della soubrette, Alessandro e Carmelina, sono nati invece dalla relazione con Giuseppe Iannoni, terminata nel 2016.

Chi è Alessandro Iannoni, figlio di Carmen Di Pietro

Alessandro Iannoni è il primogenito di Carmen e ha solo 18 anni. È nato appunto dalla relazione della showgirl con Giuseppe Iannoni e del ragazzo si sa poco perché è molto riservato. Dal suo profilo instagram risulta essere single e si può notare che studia Economia Aziendale presso l’Università LUISS di Roma.

Mamma e figlio hanno partecipato insieme alla trasmissione di Rai 1 Vieni da me, in cui hanno raccontato il loro rapporto. Carmen ha spiegato che appena il figlio ha raggiunto la maggiore età, lei lo ha cacciato fuori di casa e così sarebbe stato anche per la figlia Carmelina.

Queste le sue parole: “A diciotto anni caccerò di casa anche lei. La colpa è delle mamme italiane se ci sono così tanti bambocci”. Questa sua dichiarazione ha provocato una grossa polemica. Alessandro però ha ammesso che la mamma è anche premurosa e un po’ oppressiva.

Nonostante abbia 18 anni, infatti, non ha ancora la patente perché Carmen ha paura dei pericoli che potrebbero verificarsi alla guida.

Nel 2019 il ragazzo si è reso protagonista di uno scherzo organizzato da Le Iene ai danni della madre. Il programma di Mediaset ha voluto testare i livelli della tolleranza di Carmen davanti alla decisione del figlio di sottoporsi ad un intervento per allungare il proprio membro maschile. La showgirl se l’è presa con il medico-attore arrivando a distruggere anche lo studio.

Alessandro Iannoni complice con Le Iene per fare uno scherzo alla mamma

Dal 21 marzo 2022 vedremo Alessandro in coppia con la mamma in Honduras, in quanto naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022.