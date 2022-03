Clemente Russo, chi è: la carriera e il matrimonio con Laura Maddaloni con cui parteciperà a L’Isola dei Famosi

Clemente Russo, nato a Caserta il 27 Luglio del 1982 è un noto campione italiano di boxe. Clemente è cresciuto a Marcianise in provincia di Caserta con la sua famiglia, papà operaio e madre casalinga. Tra i riconoscimenti più importanti quello di campione del mondo dei dilettanti a Chicago 2007 e Almaty 2013 ed ancora vicecampione olimpico a Pechino 2008 e a Londra 2012. Oltre ad essere uno sportivo è a tutti gli effetti un personaggio della televisione che lo ha visto concorrente di numerosi reality.

Clemente Russo: sportivo, marito e padre

La partecipazione a quattro giochi olimpici, tre europei e cinque mondiali ha portato Clemente a conquistare ben 5 medaglie d’oro e tre d’argento.

Molti gli incontri di boxe susseguitisi anno dopo anno a costituire la sua carriera da sportivo iniziata un po’ per caso e portata avanti con passione e dedizione. Oggi il pugile ha aperto una palestra che gestisce insieme alla moglie Laura. Dal 2008 Clemente Russo è legato a Laura Maddaloni, judoka nata a Napoli l’11 Aprile 1980. I due sportivi, si sono conosciuti ed innamorati nel 2005 durante una gara svoltasi in Spagna. Da quel momento in poi non si sono mai lasciati, giorno per giorno hanno costruito quella che oggi è la loro splendida famiglia.

La prima figlia di nome Rosy è nata nel 2011 e appena due anni dopo sono arrivate le due gemelline Jane e Janet.

I reality a cui ha partecipato e L’Isola dei Famosi insieme a Laura

La notorietà del pugile non viene unicamente dai suoi successi come sportivo ma anche dalle sue partecipazioni a reality televisivi come La Talpa e più recentemente il Grande Fratello Vip.

Clemente ha inoltre partecipato in qualità di ospite in diversi varietà di successo. Nel 2021, oltre ad aver comunicato il suo ritorno in ambito agonistico, è entrato a far parte de Le Iene come inviato.

Alcune voci farebbero pensare ad un sua partecipazione a L’Isola dei Famosi in compagnia della moglie Laura. I due dovrebbero quindi gareggiare come coppia e non come singoli concorrenti. Non sarebbe una sfida impossibile per i due sportivi e per Clemente potrebbe rappresentare il riscatto a seguito del Grande Fratello Vip da cui fu squalificato.