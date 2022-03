L’isola dei famosi, altri vip nel cast di naufraghi: si parla della coppia Clemente Russo e Laura Maddaloni

Isola dei Famosi

Mancano meno di tre settimane al via ufficiale de L’Isola dei Famosi, il reality show che per il secondo anno consecutivo vedrà al timone Ilary Blasi. La conduttrice è pronta a mettersi alle spalle l’ultimo flop televisivo di Star in the Star con una edizione più scoppiettante e coinvolgente di quella precedente. La trasmissione per rilanciarsi ha pensato bene ad un restyling completo del cast da mettere intorno alla conduttrice, tra nuovi opinionisti ed una vecchia gloria come inviato, in modo tale da accaparrarsi le attenzioni del pubblico con un offerta accattivante.

L’isola dei famosi: il cast

Il piatto forte della trasmissione dovrà essere ovviamente il cast di naufraghi che rimane in via di composizione e che prende sempre più corpo all’avvicinarsi alla fatidica data del 21 di marzo.

In tal senso L’Isola dei Famosi, dopo le voci sui Cugini di campagna, deve registrare le indiscrezioni su due nuovi concorrenti che sarebbero pronti a sbarcare in Honduras: si tratterebbe di Clemente Russo e della compagna Laura Maddaloni.

Clemente Russo e la compagna fra i nuovi naufraghi?

Il 21 marzo si sta avvinando a grandi falcate e L’Isola dei Famosi sta mettendo a punto il cast di naufraghi da inviare sulle sperdute coste dell’Honduras.

Ovviamente i preparativi più importanti riguardino proprio la ciurma da fare sbarcare sull’isola e gli organizzatori della trasmissione non voglio perdere nemmeno un giorno utile per confezionarla.

Giorno dopo giorno arrivano infatti le voci, sempre più insistenti, su chi potrebbe farne parte con il compito di fornire al pubblico da casa quelle dinamiche quanto più selvagge possibile.

In tal senso dopo quelle sui membri dei Cugini di campagna e quelle su altri volti noti della tv, si stanno rincorrendo delle voci sulla presunta partecipazione di Clemente Russo e della sua compagna Laura Maddaloni.

A riportare l’indiscrezione è stato TvBlog.it che dà per certo il loro sbarco nel reality.

La coppia di plurimedagliati sportivi non è nuova alla pratica di stare sotto i riflettori, Clemente ha infatti partecipato già a due altri reality sempre targati Mediaset, e sempre secondo il sito prenderebbe al gioco in qualità di coppia e non come due concorrenti singoli.