Isola dei famosi, tra i nuovi concorrenti l’ex di Carlo Conti e un volto di Uomini e Donne: scoppia il rumor

Isola dei Famosi

Nuove indiscrezioni sui nomi in partenza per l'Honduras per L'Isola dei Famosi 2022: nel cast ci sarebbe anche l'ex di Carlo Conti e un volto noto di Uomini e Donne

Manca meno di un mese alla partenza per l’Honduras dei nuovi naufraghi dell‘Isola dei Famosi: alla guida ci sarà sempre Ilary Blasi, mentre è ancora del tutto incerto il cast. Secondo gli ultimi rumor, però, potrebbero far parte del programma anche la ex di Carlo Conti e un volto noto di Uomini e Donne.

Roberta Morise all’Isola dei Famosi: scoppia il rumor sulla ex di Carlo Conti

A riportare la notizia è TV Blog: sembra infatti che la ex di Carlo Conti, Roberta Morise, sarebbe in trattative per far parte della prossima edizione dell’Isola dei Famosi in partenza il 21 marzo 2022. Dopo aver partecipato a Miss Italia nel 2004, è stata al fianco di Conti in numerosi programmi, tra cui L’Eredità.

Tra i due c’è stata anche una lunga relazione, terminata poi nel 2011.

Il nome di Roberta Morise, però, non è l’unico rilanciato in queste ore: sembra infatti che anche un ex volto di Uomini e Donne potrebbe partire per l’Honduras. Ad anticiparlo, in questo caso, è il sito Biccy.it, secondo cui sarebbe quasi fatta per la partecipazione di Gianluca Tornese. Oltre ad aver partecipato al programma di Maria De Filippi, è stato anche uno dei volti de La Pupa e il Secchione. Per entrambi non c’è ancora la conferma.

Isola dei famosi 2022: Gianluca Tornese, Roberta Morise e gli altri papabili naufraghi

Quelli di Roberta Morise e Gianluca Tornese sono solo gli ultimi nomi in ordine di tempo trapelati in attesa della conferma ufficiale sul cast de L’Isola dei Famosi 2022. Il punto di partenza è la conduzione di Ilary Blasi, mentre al suo fianco non ci saranno più gli opinionisti della scorsa edizione ma – questo è sicuro – Nicola Savino e qualcun altro.

Si erano fatti i nomi di Amanda Lear e Vladimir Luxuria, ma sarebbero entrambi saltati. Alvin prenderà il posto di Massimiliano Rosolino, ma l’attenzione dei fan è ovviamente sul cast.

Tanti i nomi vociferati in questi mesi: secondo gli ultimi rumor potrebbero partire per l’Honduras i Cugini di Campagna – tornati in auge soprattutto grazie alla polemica con i Maneskin – così come due coppie di madre-figlio. La prima coppia sarebbe formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni; la seconda invece da Ilona Staller e dal pargolo Ludwig Maximilian Koons. Tra gli altri nomi trapelati, la ballerina Matilde Brandi, Nicolas Vaporidis, Floriana Secondi, Ilaria Galassi e Nicole Daza.