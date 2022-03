Estefania Bernal chi è: tutto sulla modella e influencer argentina ora naufraga all’Isola dei Famosi 2022

Estefania Bernal è una delle concorrenti dell'Isola dei Famosi 2022. È partita dall'Argentina per poi arrivare anche in Italia ed essere ribattezzata "la nuova Belen".

Estefania Bernal, chi è:

Estefania Bernal è nata il 4 dicembre del 1995 in Argentina, a Buenos Aires. Fin da piccola si avvicina al mondo della moda e della pubblicità. Grazie alla sua bellezza, caratterizzata da capelli scuri, occhi di ghiaccio e fisico scultoreo, non tardarono ad arrivare le opportunità lavorative.

In poco tempo la fama l’ha portata anche fuori dai confini dell’Argentina.

Ad esempio è molto conosciuta anche in Italia grazie al sostegno della stessa agenzia che ha reso famose modelle come Belen, Paola Di Benedetto e Dayane Mello. Tra le altre cose è stata ribattezzata “la nuova Belen”, in riferimento alla showgirl che con lei condivide soprattutto le origini e poi ora anche l’avventura dell’Isola dei Famosi. Questo percorso è stato per la conduttrice italiana il trampolino di lancio per la sua carriera, chissà se sarà anche questo il destino di Estefania.

Per quanto riguarda la sua vita privata si sa poco perché la modella argentina è piuttosto riservata. Dagli scatti che pubblica sui social network, in particolare su Instagram, si capisce che Estefania ama la moda e viaggiare. Per quanto riguarda la presenza di un fidanzato, non si hanno certezze. In rete non pubblica foto con presunti compagni, quindi si deduce sia single.

Lavoro e carriera della modella

Estefania Bernal inizia la sua carriera in Argentina, il suo paese d’origine. Nel 2016 partecipò e vinse Miss Universo Argentina che gli permise di farsi notare e iniziare a lavorare per diversi brand di intimo ed prendere parte a vari spot pubblicitari.

In questa occasione la modella ci tenne a precisare il suo punto di vista sui concorsi di bellezza che vengono criticati di oggettivizzare le donne.

La ragazza dice: “Non è così, le donne sono capaci di fare tutto ciò che vogliono se vogliono e penso che sia positivo che si facciano questi concorsi per incoraggiare le donne a credere in loro stesse…“. Nel 2017 arriva l’approdo in tv in un dance show chiamato Showmatch, quando aveva appena 21 anni.

La “prima volta” in Italia è stata quest’autunno negli studi Mediaset. Estefania ha partecipato a Scherzi a parte, storico show comico andato in onda su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi.

Lei insieme ad altre showgirl italiane, erano co-conduttrici del programma. Una volta in Italia si è fatta strada partecipando ad alcuni spot e pubblicità. Attualmente vive a Milano, dove ha sviluppato una sua linea d’abbigliamento e collabora con importanti brand d’alta moda, tra cui Guess.