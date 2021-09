Scherzi a parte: gli ospiti di Enrico Papi nella prima puntata di domenica 12 settembre. Le anticipazioni

Programmi TV

Il conduttore Enrico Papi torna in Mediaset per presentare la nuova edizione di Scherzi a parte, il noto programma che prende di mira i malcapitati Vip con gli scherzi tutti da ridere.

La nuova edizione di Scherzi a parte debutta oggi domenica 12 settembre 2021 su Canale5 in prima serata a partire dalle ore 21:30. Enrico Papi accompagnerà i telespettatori tra gli scherzi architettati dalla sua redazione e che vedranno protagonisti in prima persona i malcapitati personaggi Vip ospiti della prima puntata. Ecco le anticipazioni per il primo appuntamento e chi saranno i personaggi famosi presi di mira dagli scherzi della trasmissione.

Scherzi a parte: le anticipazione della prima puntata e gli ospiti presi di mira

Per il grande ritorno della trasmissione sono stati presi di mira alcuni volti noti del mondo dello spettacolo nostrano con dei crudeli scherzi che hanno fatto andare in bambola i malcapitati in questione.

Enrico Papi mostrerà al pubblico gli scherzi realizzati nei confronti dell’attrice Manuela Arcuri, della showgirl ed opinionista tutto pepe degli studi televisivi Antonella Elia, ed ancora quello all’attore Andrea Roncato ed al famoso chef fumantino Gianfranco Vissani.

Quindi:

Manuela Arcuri ;

; Gianfranco Vissani ;

; Antonella Elia ;

; Andrea Roncato.

Per i 4 ospiti però gli scherzi non si fermeranno a quelli da mandare in onda perché tra le attese novità del format vi sarà anche la possibilità di essere presi ancora di mira grazie agli imprevisti organizzati in studio. Le celebrità dovranno quindi farsi trovare con la guardia alta se non vorranno cadere per la seconda volta nei tranelli di Scherzi a parte.

Scherzi a parte: il programma al via oggi domenica 12 settembre su Canale5

Enrico Papi è pronto a segnare il suo grande ritorno in Mediaset con la prima scoppiettante puntata di Scherzi a parte, il format che ritorna su Canale5 dopo l’ultima edizione del 2018 presentata dal travolgente Paolo Bonolis.

L’appuntamento è segnato per la prima serata di oggi domenica 12 settembre 2021 a partire dalle ore 21:30 circa quando il conduttore romano darà il via alla puntata numero uno.

La prima delle 6 puntate, tutte in programma la domenica eccetto cambiamenti in corsa dell’ultimo momento, svelerà anche le novità previste dalla rinfrescata nuova edizione prevede un importante ruolo per le co-conduttrici del programma che saranno Elisabetta Gregoraci, Carolina Stramare, Estefania Bernal e l’influencer Antonella Fiordelisi. Le showgirl saranno impegnate nella creazione e realizzazione di alcune candid camera che prenderanno di mira gli ospiti in studio.