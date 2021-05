Il programma Scherzi a parte, arrivato alla 15esima edizione, cambia conduttore e si affida ad Enrico Papi per il suo ritorno a 3 anni di distanza dall’ultima messa in onda. Notizia recente vede confermati i rumors intorno al conduttore romano che torna in Mediaset dopo il successo di questa stagione di Name that tune – Indovina la canzone che andava in onda su Tv8. Tutte le novità sulla messa in onda e sui primi ospiti del programma.

Quando vedremo Scherzi a parte: tutto sulla data e sui conduttori dello show

L’autunno di Canale 5 sarà ricco di novità ed attesi ritorni e si muoverà con delle prime serate dove sarà il Varietà a farla da protagonista.

Tra i vari programmi tanto attesi come Tu si che vales, Felicissima Sera e la nuova edizione del Gf Vip si andrà ad inserire un programma che è arrivato alla sua 15esima edizione.

Era nell’aria da un po’ ma ora è diventato ufficiale il ritorno sullo schermo di Canale 5 di Scherzi a parte, programma basato su di una serie di scherzi che vede come protagonista il personaggio famoso malcapitato preso di mira. Dopo l’ultima edizione di 3 anni fa, quando al timone dello show vi era Paolo Bonolis, il programma era stato messo in disparte per procedere ad una sorta di fusione con Le Iene.

Il programma di Italia1 infatti si è da tempo specializzato sul mettere a punto gli scherzi che prendono alla sprovvista i vip della nostra televisione.

Enrico Papi a Scherzi a parte con ex del Gf vip

Sembra però che nonostante questo piccolo conflitto di interessi Canale 5 voglia puntare lo stesso su Scherzi a parte e sul ritorno in Mediaset di Enrico Papi, che è pronto a fare ritorno questo autunno il giovedì sera. Il conduttore romano sarà accompagnato verosimilmente da volti noti dei programmi Mediaset e si vocifera che nelle prime puntate dovrebbero esserci Elisabetta Gregoraci ed Antonella Elia come vittime dei divertenti scherzi della trasmissione, rivela Tvblog.

Approfondisci

Vera Gemma: “Adoro essere un fenomeno da reality”. L’ex naufraga si candida per il prossimo GF Vip