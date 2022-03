Ilary Blasi silura Alfonso Signorini a L’Isola dei Famosi: stoccata sui loro trascorsi al Grande Fratello Vip

Nel corso della prima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha lanciato una neanche troppo velata frecciatina ad un collega: Alfonso Signorini. Parlando con Vladimir Luxuria, la conduttrice ricorda il passaggio del giornalista dal ruolo di opinionista alla conduzione del Grande Fratello Vip. Il nome del collega non viene fatto, ma sul web in molti la vedono come una battuta rivolta indirettamente a lui.

Ilary Blasi apre L’Isola dei Famosi nel segno dell’ironia

L’Isola dei Famosi inizia subito nel segno delle grandi sorprese e dell’ironia della padrona di casa: Ilary Blasi. La conduttrice torna al timone del reality per il secondo anno consecutivo e, già in questa prima puntata, non fa mistero della sua verve sarcastica e di uno spiccato senso dell’umorismo.

A inizio puntata, parlando con Delia Duran sua ospite in studio, le ha rivolto una frecciatina sui “triangoli amorosi” parlando dell’amicizia della modella con Lory Del Santo, nel cast assieme al compagno.

Ma la moglie di Francesco Totti non si ferma lì e si rende protagonista di un altro siparietto che non è affatto passato inosservato sui social. Parlando con Vladimir Luxuria, Ilary Blasi ha ricordato l’esperienza dell’opinionista all’Isola: “Tu sei una veterana: l’hai vinta, hai fatto la naufraga, poi l’inviata, poi l’opinionista.

Ora torni un’altra volta.. praticamente ti manca di condurla“. La Luxuria nega sorridendo di essere pronta per una papabile conduzione, ed è nei secondi successivi che Ilary Blasi rivolge una frecciatina ad un collega: Alfonso Signorini.

Ilary Blasi punge Alfonso Signorini: c’entra il GF Vip

Parlando della mancata conduzione de L’Isola dei Famosi da parte di Vladimir Luxuria, Ilary Blasi lancia una stoccata neanche troppo velata ad Alfonso Signorini: “Ti manca solamente quello, ma tu sai che dall’opinionista alla conduzione è un attimo, io lo so bene“.

Il riferimento è al passaggio del direttore di Chi dal ruolo di opinionista al ruolo di conduttore del Grande Fratello Vip negli scorsi anni. I primi anni è stato opinionista in studio mentre la Blasi era alla conduzione e, a seguire, ne ha preso il timone portandola così a rinunciare al ruolo di conduttrice, che ha virato su altre esperienze televisive.

Il nome di Alfonso Signorini non è stato pronunciato dalla Blasi, ma sui social fanno notare come il riferimento sia evidente.

Ilary:

“DALL’OPINIONISTA ALLA CONDUZIONE IL PASSO È BREVE IO LO SO BENE”#isola pic.twitter.com/JhyyyqGzC7 — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) March 21, 2022

Dal fare l’opinionista a diventare conduttore é un attimo

Ilary Blasi ended Alfonso Signorini #isola pic.twitter.com/qdsxKQl36H — Antimo Mallardo (@Antimo_Mallardo) March 21, 2022