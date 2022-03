Jovana Djordjevic naufraga dell’Isola dei Famosi 2022: età, carriera e vita privata della modella croata

Jovana Djordjevic, famosa modella e moglie dell'ex calciatore del Chievo Filip Djordjievic, è pronta a sbarcare in Honduras per vivere la nuova avventura come naufraga all'Isola dei Famosi 2022.

Jovana Djordjevic potrebbe essere ricordata dai fan dell’Isola dei Famosi come una delle naufraghe più belle mai sbarcate in Honduras. La modella croata è pronta a far girare la testa agli altri partecipanti e ai telespettatori: da dove arriva e qual è stata la sua carriera finora.

Chi è Jovana Djordjevic, la modella croata che sbarca sull’Isola dei Famosi

Jovana Djordjevic, all’anagrafe Jovana Svonja, è una modella croata di 31 anni. Alta 180 cm, labbra carnose e capelli scuri. È nata in Serbia nel 1991 e nel 2009, a soli 18 anni, ha vinto il concorso Miss Fashion TV per l’Europa sud-orientale.

Questo suo successo le ha permesso di lavorare come modella e indossatrice per le più importanti campagne d’alta moda. Grazie al suo lavoro, Jovana ha viaggiato spesso in giro per il mondo e su Instagram sono presenti numerosi scatti dei suoi shooting mozzafiato.

Parla tre lingue: il serbo, l’inglese e l’italiano. Tra le sue passioni principali ci sono il fitness e il pugilato. Sui suoi social spesso pubblica post in cui viene ritratta mentre si allena. Lei stessa in un’intervista a V Pocket ammette: “Pratico sport da quando avevo 5 anni e non riesco ad immaginare una vita senza”. Jovana è seguitissima sui social: il suo account Instagram conta quasi 400.000 follower.

Jovana Djordjevic: la vita privata della modella, sposata con un calciatore ex serie A

Jovana è sposata dal 2014 con il calciatore del ex Lazio e Chievo Filip Djordjevic. La coppia ha avuto due figli, Noel nato nel 2015 e Leon nato nel 2017.

Il loro amore è nato sotto la torre Eiffel. Secondo quanto riportato, lei e il marito si sono conosciuti in Francia grazie ad un amico in comune e nel periodo in cui il calciatore giocava a Nantes. Insieme hanno vissuto per un lungo periodo a Roma, ai tempi della militanza del marito nella Lazio.

In un’intervista per il settimanale Chi dice: “Lui è la mia metà, il mio migliore amico e il mio massimo sostegno. Dal momento in cui l’ho incontrato la prima volta ho capito subito che sarebbe stato il padre di mio figlio”. La modella è ora pronta alla grande apparizione in televisione: l’Isola dei Famosi 2022 l’aspetta!