Marco Cucolo, chi è il compagno di Lory Del Santo anche lui naufrago della nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Marco Cucolo e Lory del Santo sono una coppia molto affiatata nonostante i diversi anni di differenza. I due parteciperanno all'Isola dei Famosi come concorrenti. Chi è Marco Cucolo.

Marco Cucolo, compagno della famosa Lory Del Santo, è nato a Napoli il 13 Gennaio del 1992. Il giovane è da tempo entrato a far parte del mondo della moda lavorando come modello. È divenuto presto testimonial di diversi brand ed attualmente gestisce un servizio di acquisizione followers su Instagram. Egli stesso ha un discreto seguito sui social dove condivide parte del suo lavoro e della sua vita privata.

La storia d’amore con Lory Del Santo

Da quasi 8 anni Marco Cucolo è legato sentimentalmente a Lory Del Santo volto noto della televisione italiana. I due hanno ben 33 anni di differenza per questo, inizialmente, la loro storia non era benvista dal mondo dello showbiz; nonostante ciò il loro rapporto è perdurato e sembrano sempre più affiatati.

Parlando di matrimonio entrambi si sono detti felici di vivere la loro relazione così come stanno facendo, senza imporsi il vincolo del matrimonio. Hanno inoltre espresso che è proprio nella libertà che trovano ancora il desiderio di viversi con intensità e coinvolgimento. Entrambi quindi non hanno intenzione di sposarsi perché dicono: “il matrimonio è un contratto e quando c’è un contratto hai voglia di distruggerlo”.

Le apparizioni televisive di Marco Cucolo e Lory Del Santo

Marco Cucolo, oltre a lavorare sui social, è regista ed attore della serie web andata in onda su Youtube chiamata The Lady e creata proprio dalla compagna Lory.

La coppia condivide quindi anche parte della vita lavorativa ed è spesso ospite nei salotti dei programmi televisivi della Rai e di Mediaset. Marco e Lory nel 2016 hanno partecipato insieme al reality show di Rai2 Pechino Express. Si è parlato della partecipazione dei due come coppia anche alla prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Lory si è detta entusiasta di poter partecipare nuovamente ad un programma di cui in passato era già stata protagonista e ha confessato anche i timori del suo compagno, che infatti non voleva prendervi parte.

Infine Marco ha colto la sfida.