Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi. L’attrice svela il retroscena: “Non voleva partecipare”

Programmi TV

L’Isola dei Famosi sta per tornare dal proprio pubblico e i vip che quest’anno metteranno a dura prova le proprie capacità hanno già iniziato a rilasciare qualche indiscrezione sulla futura avventura che li aspetta. In queste settimane sono state moltissime le indiscrezioni sul nuovo cast di vip e alla fine Lory Del Santo ha rotto il silenzio, parlando anche del coinvolgimento del fidanzato Marco Cucolo nel reality show.

Lory Del Santo su Marco Cucolo: ” È terrorizzato”

Sembra, insomma, che Lory Del Santo sia pronta per tornare all’Isola dei Famosi a distanza di ben 17 anni dall’anno in cui ha trionfato nel survival reality.

Dal momento che manca davvero poco al ritorno del programma su Canale 5 (che andrà a dare il cambio al Grande Fratello Vip) la showgirl si è lasciata andare a qualche rivelazione nel corso di una recente intervista per Nuovo Tv.

“Voglio essere una cellula impazzita all’Isola dei Famosi. E desidero osservare tutto con molta attenzione” ha spiegato la vip, approfittandone poi per parlare anche del fidanzato Marco Cucolo, che dovrebbe essere con lei in Honduras. “Lui non voleva partecipare. È terrorizzato. Non si è mai trovato a vivere in una situazione simile” spiega Lory Del Santo, che sembra non essere preoccupata nemmeno dalla gelosia che potrebbe provare il suo fidanzato nel corso dell’avventura.

“Non ho più quel genere di stimoli” scherza la donna, che ormai ha una solida relazione di ben 9 anni con la sua dolce metà.

Isola dei Famosi, tutte quello che c’è da sapere sulla nuova edizione

Manca poco alla fine del Grande Fratello Vip, che terminerà il prossimo 14 marzo, e al suo posto Mediaset farà partire subito una nuova edizione dell’Isola dei Famosi (per la precisione a partire dal 21 marzo). Anche quest’anno tornerà Ilary Blasi alla conduzione, che di recente ha rivelato a Michelle Hunziker proprio la data di inizio del reality.

Per quanto riguarda i naufraghi, al momento sono ben poche le certezze dei fan, dal momento che sono arrivate solo indiscrezioni sul possibile arrivo di due coppie; la prima formata da Carmen Di Pietro e dal figlio Alessandro Iannoni, mentre la seconda sarebbe composta da Ilona Staller e da Ludwig Maximilian Koons.

Corrono voci anche sui possibili opinionisti che arriveranno nello studio dell’Isola dei famosi, con indiscrezioni che parlano del collega di lunga data di Ilary Blasi, Nicola Savino, e Vladimir Luxuria.

Come anticipato però, sia per quanto riguarda questi due nomi quanto per i possibili vip che andranno in Honduras, si tratta di indiscrezioni; né la conduttrice né i canali ufficiali del programma hanno infatti rivelato la rosa dei nomi che quest’anno hanno accettato di partecipare.