Million Day estrazione 21 marzo 2022 numeri vincenti di oggi: nuovo orario di estrazione e combinazioni

Il Million Day da il via ad una nuova settiman di estrazioni con il concorso di lunedì 21 marzo 2022. Gli appassionati si cimenteranno ancora una volta con la doppia possibilità di vittoria data dalle due combinazioni del Million Day e dell’EXTRA MILLIONDAY. Controlla le due cinquine vincenti a partire da qualche minuto dopo le ore 20.30 qui sul nostro giornale.

Million Day: il bilancio del mese di marzo 2022

Il mese di marzo sta dando tante soddisfazioni ai suoi tanti appassionati donando vincite a profusione nel gioco del Million Day. L’ultima vincita milionaria in ordine cronologica si è infatti verificata il 10 marzo aggiornando il contatore delle vincite totali a 206 mentre quelle del mese di marzo a ben 2.

Del primo fortunato del mese di marzo non si sa nulla se non che è di Volpiano, in provincia di Torino, è che ha centrato la combinazione formata dai numeri 4, 20, 30, 45, 55. Mentre il secondo vincitore è riuscito a centrare la vincita in una tabaccheria di Ciampino, in provincia di Roma, lo scorso giovedì.

I fortunati si sono passati lo scettro che era stato di un giocatore della piccola città di Martano, in provincia di Lecce, quando la cinquina vincente anche lì ha fatto gioire come mai successo prima. Ora i nuovi milionari di questo anno sono ben cinque.

La notizia di questa vincita era arrivata a dieci giorni dalla precendente vittoria quando il milione di euro è stato assegnato un giocatore di Abano Terme, in provincia di Padova, che ha azzeccato correttamente la cinquina vincente di venerdì 11 febbraio.

Il fortunato ha infatti centrato la combinazione formata dai seguenti numeri 5, 9, 15, 21, 47 e con una giocata in abbonamento ha centrato la tanto sperata vincita.

La caccia al milione di euro di tutti gli altri giocatori continuerà anche martedì 15 marzo 2022, con la speranza che la nuova cinquina vincente possa dare le stesse soddisfazioni, in modo da aggiornare il totale dei vincitori del Million Day arrivato a toccare quota 206 nuovi milionari da quando il gioco è stato istuito nel 2018.

Gioca al Million Day in maniera responsabile

Attenzione: Se hai bisogno di aiuto per te o per terze persone è attivo il numero verde nazionale 800 55 88 22 che copre l’intero territorio nazionale e garantisce sostegno alle persone con problematiche legate al gioco d’azzardo e alle loro famiglie. Il telefono verde (TVNGA) è un servizio anonimo e gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 16, per aiutarti a capire la presenza di un problema con il gioco ed eventualmente porvi rimedio.