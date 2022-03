Paola Caruso verso l’addio a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso: le voci circolanti sul web

Il cast de La Pupa e il Secchione Show potrebbe perdere in corsa un partecipante, già assente durante la prima puntata: Paola Caruso. L’ex Bonas di Avanti un altro, stando alle indiscrezioni circolanti sul web nelle ultime ore, avrebbe deciso di lasciare il programma anche se la motivazione resta tuttora ignota. Né lei né Barbara D’Urso al momento hanno rilasciato dichiarazioni a riguardo.

Paola Caruso lascia La Pupa e il Secchione Show?

Barbara D’Urso ha fatto il suo esordio la scorsa settimana con la nuova edizione de La Pupa e il Secchione Show, alla sua prima conduzione del programma cult di Italia1.

Ascolti soddisfacenti e buon riscontro anche sui social, tuttavia nelle ultime ore un piccolo intoppo potrebbe scombussolare il proseguo del reality e portare a qualche modifica in corsa. Stando alle ultime indiscrezioni circolanti nel mondo del web, riportate anche dalla influencer Deianira Marzano e dal blogger ed esperto di gossip Amedeo Venza, Paola Caruso non sarebbe più una concorrente del programma.

L’ex Bonas di Avanti un altro avrebbe così deciso di lasciare, sebbene la motivazione resti ignota e non siano arrivate ancora conferme né dalla diretta interessata, né da Barbara D’Urso.

Paola Caruso assente alla prima puntata per problemi di salute

Paola Caruso, d’altronde, si era ritrovata costretta a dare forfait durante la prima puntata del programma a causa di un ricovero d’urgenza in ospedale. Durante il periodo di quarantena in hotel prima di approdare nella villa in cui si sarebbe girato La Pupa e il Secchione Show, l’ex Bonas ha avuto una reazione allergica.

“Ho visto che è uscita la notizia che non sto bene.

Allora, ero in quarantena da giovedì per fare La Pupa e il Secchione, per entrare nella villa, però io sono allergica alla moquette, alla polvere, agli acari. Ho resistito i primi giorni, poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata e aumentata finché non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza“: così la Caruso aveva annunciato sui social quanto accadutole.

Non è detto, però, che il motivo del ritiro sia dovuto a questo problema di salute. In attesa di conferme o smentite, il suo abbandono al programma potrebbe concretizzarsi già nella seconda puntata in onda domani sera.