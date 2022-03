Paola Caruso ricoverata d’urgenza in ospedale: cos’è successo alla concorrente de La pupa e il secchione

TV e Spettacolo

La showgirl Paola Caruso ha preoccupato i suoi fan a causa di un ricovero d'urgenza in ospedale. Nelle ultime ore però la donna è tornata sui social per spiegare cos'è successo.

A poche ore dal suo ritorno in tv per La pupa e il secchione, Paola Caruso è stata ricoverata in un ospedale a Roma, dove si trovava proprio per tenere fede agli impegni presi con il programma condotto da Barbara D’Urso. La notizia in un primo momento era rimbalzata su diversi portali di gossip, ma alla fine la donna ha voluto condividere alcune storie su Instagram per spiegare nel dettaglio cos’è successo.

Paola Caruso racconta il ricovero d’urgenza: cos’è successo alla showgirl

Sono stati giorni difficili questi per Paola Caruso, la showgirl che si appresta a tornare in tv con il programma condotto da Barbara D’Urso La pupa e il secchione.

La donna si trovava infatti in un hotel per passare la quarantena prima di entrare nella villa dove lo show sarà girato, quando ha avuto una tremenda reazione allergica.

La notizia, come anticipato, è inizialmente ribalzata su diversi portali che si occupano di gossip, e poi la stessa Caruso ha voluto approfittare dei social per spiegare cos’è successo e come sta al momento: “Ho visto che è uscita la notizia che non sto bene. Allora, ero in quarantena da giovedì per fare La Pupa e il Secchione, per entrare nella villa, però io sono allergica alla moquette, alla polvere, agli acari – spiega la soubrette tra i colpi di tosse – Ho resistito i primi giorni, poi alla fine non ce l’ho fatta più perché questa tosse è aumentata e aumentata finché non ho più respirato stamattina e ho chiamato l’ambulanza.

Adesso sono in ospedale, mi stanno facendo la terapia. Sto un po’ meglio ma non sto proprio bene. Ho tossito troppo“.

Non è chiaro se questo triste episodio impedirà alla Caruso di partecipare allo show di Barbara D’Urso. Non ne ha fatto menzione lei nelle storie Instagram e al momento nemmeno la conduttrice ha rilasciato dichiarazioni in merito.

Senza dubbio saranno necessarie delle precauzioni in più per la donna e, si può supporre, sia proprio a questo che gli autori del programma stanno pensando prima di rilasciare qualunque notizia.

La Pupa e il Secchione: tutti i dettagli del programma condotto da Barbara D’Urso

A partire da martedì 15 marzo tornerà sul piccolo schermo La Pupa e il Secchione, che quest’anno è tornato in una veste decisamente diversa dal solito.

Condotto da Barbara D’Urso, quest’anno sarà proposto con un format a metà tra il reality show (come ha spiegato anche la Caruso, i concorrenti affronteranno il percorso stando in una villa messa a disposizione dalla produzione) e il quiz televisivo più classico.

Il meccanismo sarà però lo stesso delle precedenti edizioni e a delle pupe (e pupi) particolarmente avvenenti saranno affiancati dei secchioni che avranno il compito di far studiare le ragazze in previsione delle prove in diretta. Nel programma, oltre alla già citata Paola Caruso, parteciperanno anche Mila Suarez, Flavia Vento, Asia Valente, Maria Laura De Vitis, Francesco Chiofalo, Gianmarco Onestini, Nicolò Scalfi e Aristide Malnati.