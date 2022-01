Chi è Paola Caruso: esordi, carriera e vita privata della ex “bona” del programma Avanti un altro!

Chi è

Il pubblico ha imparato a conoscerla quando ha partecipato ad Avanti un altro! , affascinando tutti con la sua bellezza: parliamo di Paola Caruso, la ragazza che nel corso della sua carriera televisiva è diventata opinionista nei più noti salotti pomeridiani, che ha animato con la sua stravagante personalità. Anche la sua vita privata è stata per molto tempo sotto la luce dei riflettori e, non sempre, questo è stato fonte di felicità per lei. La storia, gli esordi e la carriera di Paola Caruso, da donna di spettacolo ad opinionista.

Paola Caruso, gli esordi come modella

Paola Lucia Caruso (questo è il suo nome completo) nasce a Catanzaro il 17 gennaio 1985 e attualmente ha 36 anni.

Ottiene la laurea in giurisprudenza, ma la sua passione per il mondo dello spettacolo la porta ad esordire come modella e come volto del famosissimo Bilionaire in Costa Smeralda. Nel 2003 partecipa a Miss Italia, accaparrandosi il titolo di Miss Moda Mare Triumph Calabria. 3 anni dopo, nel 2006, partecipa al programma Uomini e Donne come corteggiatrice, ma la notorietà arriva quando veste i panni della Bonas nel gioco televisivo Avanti un altro!. La Caruso parteciperà anche a Pechino Express, all’Isola dei Famosi 11 e diventerà ospite stabile del salotto pomeridiano condotto da Barbara D’Urso.

Paola Caruso, dall’incidente all’incontro con la madre biologica

A 24 anni Paola, a seguito da una brutta caduta da cavallo, ha riscontrato un ematoma nella zona della spina dorsale, che l’ha costretta a letto per 8 mesi. L’aumento di peso causato dai farmaci e lo schock provocato dall’incidente, non hanno però scalfito l’amore che Paola Caruso prova per il nobile sport dell’equitazione, che ha comunque ripreso a praticare.

Una delle gioie più grandi per la showgirl è stato l’incontro con la madre biologica, dopo 35 anni.

L’emozionante scoperta è avvenuta durante una puntata di Live-Non è la D’Urso: nell’ascensore del programma, luogo ormai noto, le due donne si sono incontrate e la scoperta dell’esito del DNA ha permesso ad entrambe di riscrivere una storia da vivere finalmente insieme.

Vita privata e sentimentale di Paola Caruso: il figlio Michele

Nel 2015 la Caruso ha avuto un flirt con Stefano Bonolis, figlio del noto conduttore Paolo Bonolis, di cui ha parlato apertamente lei stessa, spiegando al settimanale Visto che tra loro sarebbe finita per via della distanza.

Sentimentalmente è stata legata ad alcuni personaggi dello spettacolo come l’ex tronista Daniele Interrante e l’attore Andrea Casalino.

La relazione più travagliata sarà quella con l’imprenditore Francesco Caserta, dalla cui unione nascerà il piccolo Michele. I rapporti con Caserta non sono mai stati idilliaci, tanto che Paola Caruso ha affermato pubblicamente di aver dovuto crescere il piccolo da sola. Ad ottobre del 2019 si fidanza con Moreno Merlo, ma la relazione termina dopo soli due mesi. Anche l’ultima relazione, con il pugile Dario Socci, è terminata questa estate, dopo un’intensa complicità reciproca.