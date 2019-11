La showgirl Paola Caruso racconta a Novella 2000 l’addio al suo ex Moreno Merlo. L’uomo è conosciuto per essere stato uno dei tentatori di Temptation Island 2019, e la rottura tra i 2 è avvenuta recentemente, a quanto pare, per “motivi gravi”.

L’opinionista ci tiene inoltre a precisare che è stata lei a interrompere la storia e non lui, come l’uomo aveva dichiarato.

Una relazione breve e burrascosa

Alle pagine di Novella 2000, la ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato: “Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. Volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio.

Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante”.

Alle domande se il motivo della rottura fosse il rapporto che Merlo aveva ancora con Veronica Graf, ex gieffina, la Caruso ha replicato: “Non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare”.

In un video mandato in onda a Domenica Live, Paola Caruso rivela: “Ho veramente tanto dolore dentro perché ci credevo e, comunque, ne soffro perché l’ho fatto avvicinare a mio figlio e avrò sempre la presenza di questa persona orrenda nelle foto delle cose più importanti di mio figlio”.

“Se vuoi fare del male, se vuoi diventare famoso e vuoi fare le tue cose, ci sono mille donne”, racconta la showgirl, “Quello che mi ha fatto non me l’ha mai fatto nessuno. Inqualificabile, sconvolta”.

Una vita sentimentale difficile

Non è la prima volta che la showgirl deve fare i conti con una relazione difficile. Infatti dopo le relazioni con il figlio di Bonolis, Stefano, e con l’ex tronista Lucas Peracchi, la giovane sembrava aver trovato l’amore in Francesco Caserta, imprenditore residente a Monaco, in Francia.

La Caruso ha però accusato l’uomo di averla abbandonata appena scoperta la gravidanza della donna. Infatti nel marzo scorso è nato Michele, che adesso Paola accudisce da sola.

Francesco Caserta ha poi avuto una breve storia quest’estate con Raffaella Fico, già terminata.