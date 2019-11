Solo un paio di settimane fa Paola Caruso sembrava vivere una fantastica avventura d’amore con Moreno Merlo, ex tentatore di Temptation Island. Oggi, però, il mondo dei social è già in allerta: i due hanno smesso di seguirsi su Instagram. È il segno inequivocabile di una crisi?

L’amore di Paola Caruso per Moreno Merlo

Ospite di Barbara d’Urso a inizio settembre, l’ex bonas di Avanti un Altro raccontava alla padrona di casa di Canale 5 i suoi sogni d’amore. Paola Caruso in più occasioni ha ribadito il suo forte legame con Moreno Merlo, ipotizzando addirittura l’arrivo di un bebé nel prossimo futuro.

“Mi piacerebbe anche sposarmi perché io sogno da sempre l’abito bianco”, aveva rivelato al settimanale Nuovo. Parlando di Moreno, aveva anche confidato: “Mi sembra di conoscerlo da tutta la vita, come se prima di lui non ci fosse stato mai nessun altro uomo per me”.

I segni della crisi su Instagram

Agli utenti più attenti di Instagram non è però sfuggito un recente sviluppo nella relazione tra Paola Caruso e Moreno Merlo. I due hanno smesso di seguire i reciproci profili. Da tempo non compaiono più foto di coppia. Un silenzio che non fa presagire nulla di buono… Per ora i diretti interessati non hanno ancora commentato, ma i detective dei social già ipotizzano la rottura improvvisa.

Le disavventure di Paola Caruso

La relazione con Moreno Merlo, sbocciata a inizio agosto, è stata un’ancora di salvezza in un periodo piuttosto difficile per Paola Caruso. La showgirl soffre ancora molto per il mancato riconoscimento del figlio Michelino da parte del padre, Francesco Caserta. Paola Caruso ha dovuto affrontare da sola la maternità, ma non ha perso grinta e determinazione e pare più che mai risoluta nel portare in Tribunale Caserta. “Gli ho detto che non era possibile che non avesse mai visto suo figlio, il nostro Michelino”, ha dichiarato in passato la Caruso a Spy.

“Mai una volta in 5 mesi da quando è nato. Ma come si fa?”.