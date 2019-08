Colpisce ancora una volta nel segno il settimanale Spy che ci vede lungo e riesce a intrappolare nell’obiettivo il bacio galeotto che va a confermare i pettegolezzi.

C’è del tenero tra Paola Caruso e l’ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo.

Paola Caruso rispolvera il sorriso grazie a Moreno

Effettivamente le numerose foto che erano fioccate sul profilo di Paola Caruso avevano destato qualche sospetto. Prima una foto insieme a la prima de Il Re Leone, poi uno scatto in riva al lago: insomma, tutti gli indizi per credere che Paola Caruso avesse ritrovato finalmente l’amore c’erano e con la foto pubblicata da Spy oggi, vengono tutti confermati.

Il bacio notturno conferma gli indizi

Archiviata la dolorosa storia d’amore con Francesco Caserta, padre del piccolo Michelino con il quale Paola Caruso non è affatto in buoni rapporti, la bonas di Avanti un Altro sembra aver finalmente ritrovato lo smalto di un tempo e anche il sorriso grazie al sentimento che nutre per la nuova fiamma. Un volto noto anche lui per il pubblico del piccolo schermo.

La nuova fiamma è Moreno Merlo

Lui si chiama infatti Moreno Merlo e già lo avevamo visto in quel di Temptation Island in qualità di tentatore.

Tra i due l’intesa è tanta e a giudicare dagli scatti anche le attenzioni che Merlo dedica il piccolo figlio della Caruso fanno promettere bene. Speriamo che siano rose per la Caruso che dopo aver ritrovato, incredibilmente, la madre biologica potrebbe voltare pagina anche sentimentalmente parlando.

*immagine in alto: il bacio tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Fonte/Spy (dimensioni modificate)