Potrebbe tornare presto il sereno anche in casa di Paola Caruso. Dopo le numerose delusioni riguardanti la passata e burrascosa relazione con Francesco Caserta, sembra che la “bonas” di Avanti un Altro, abbia finalmente trovato di nuovo l’amore.

Paola Caruso: dopo tante delusioni, l’amore?

Paola Caruso potrebbe aver finalmente trovato l’altra metà della mela, una grossa mela pronta a riempire d’affetto lei ma anche il suo piccolo Michelino, il bimbo nato dalla precedente relazione con Francesco Caserta. Una notizia che ancora deve essere confermata che se fosse vera, arriverebbe proprio a ridosso di un altro flirt. Non solo la Caruso: prima di lei potrebbe essersi “fidanzato” anche l’ex Francesco Caserta e con una persona che non è affatto sconosciuta al pubblico.

Secondo i rumors, Francesco Caserta sarebbe stato pizzicato in compagnia di Raffaella Fico, l’ex di Mario Balotelli.

L’indizio corre veloce su Instagram

Venuta a conoscenza del presunto flirt dell’ex, attraverso i giornali, la Caruso è andata su tutte le furie soprattutto alla luce del fatto che proprio Caserta, nonostante le promesse, non ha mai avuto tempo in questi mesi di andare a trovare il piccolo Michelino. Motivo, questo, che ha spinto la Caruso a continuare le azioni legali.

Ma parliamo della fiamma della Caruso: l’indizio è trapelato con virulenza attraverso il profilo Instagram della “bonas” che ha pubblicato uno scatto che la immortala sul Lago Maggiore in compagnia del piccolo figlio in braccio e al fianco di una persona, un aitante e giovane ragazzo moro e barbuto a prima vista non facilmente identificabile.

Stregata dall’ex di Temptation Island

Per fortuna però ci ha pensato la stessa Caruso a dipanare il mistero attraverso la sua didascalia: la persona al suo fianco è proprio Moreno Merlo, ragazzo noto per essere stato uno dei tentatori di Temptation Island che ora, con la Caruso, potrebbe aver trovato anche lui l’amore.

D’altronde, anche gli hashtag di cui si è servita la Caruso lasciano poco spazio ai dubbi: #familylove, #familyfirst.

*immagine in alto: Paola Caruso. Fonte/Instagram Paola Caruso (dimensioni modificate)