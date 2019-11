È una Paola Caruso in lacrime quella che parla ai microfoni di Pomeriggio Cinque, nello studio di Barbara d’Urso che nei suoi specifici confronti si può giudicare più che una conduttrice, un’amica. Si torna a parlare del piccolo Michelino e dell’ex della Caruso, il padre di suo figlio Francesco Caserta e proprio discorrendo su ciò, alla ex bonas sono scese le lacrime.

Paola Caruso sfoga il dolore per suo figlio Michelino

È stato un pianto che certo non ha colto impreparata la d’Urso ben conscia della delicata situazione che affligge da tempo ormai la Caruso. L’ex bonas che ora ha ritrovato l’amore e anche la madre biologica proprio grazie alla conduttrice, ancora si trova in difficoltà parlando del figlio Michelino mai riconosciuto dall’ex Francesco Caserta.

Proprio la Caruso, tornando sull’argomento quest’oggi in quel di Pomeriggio Cinque, non è riuscita a trattenere le lacrime sfogando i pensieri che le tempestano la testa.

Il mancato riconoscimento del figlio

“Non so cosa dovrò dirgli – ha confessato la Caruso – È un dolore immenso per me dirgli che suo non lo vuole, niente potrà sanarlo“, sono state le tristi affermazioni che la Caruso ha rilasciato in studio, di fronte ad una rammaricata Barbara d’Urso che sin dalla gravidanza le è stata vicino.

Proprio la d’Urso ha cercato parole di conforto nei confronti della giovane showgirl, afflitta dal pensiero che un giorno dovrà raccontare tutto questo a suo figlio: “Quando arriverà il momento siccome sei una ragazza saggia, tu hai scelto di portare avanti questa gravidanza da sola, senza genitori, lui ci arriverà da solo, stai crescendo un figlio che è uno spettacolo“. Parole che hanno immediatamente rinfrancato l’animo della Caruso, evidentemente sollevata dalle parole dell’amica. Sempre in diretta la Caruso ha voluto però puntualizzare senza dietrofront sull’intenzione di portare in Tribunale Caserta come già aveva annunciato molti mesi fa.

In vista una seconda gravidanza?

Fortunatamente però, come già detto, al momento la Caruso non è più sola ad affrontare la vita e oltre al piccolo Michelino nella sua vita ha fatto capolino nuovamente l’amore sbocciato con Moreno Merlo. Un amore che l’ha colta alla sprovvista e che l’ha fatta resuscitare come una fenice: non è più nemmeno troppo lontana, secondo quanto dichiarato dalla stessa Caruso in puntata, l’idea di avere un secondo figlio.