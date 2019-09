Tanta emozione e un meraviglioso e lungo abito celeste per Paola Caruso che ieri a Platania, comune in provincia di Catanzaro, ha lasciato che Barbara d’Urso facesse incursione con le proprie telecamere nella chiesa in cui è stato battezzato il suo piccolo Michelino. Un religioso sì ma anche “mediatico” nonostante la ex Bonas di Avanti un Altro abbia fin da subito deciso di rendere pubblica la sua storia personale e la sua gravidanza.

Battesimo “live” per Paola Caruso

Aveva detto che per rispetto di chi in passato già glielo aveva chiesto, non avrebbe acconsentito ad essere la madrina di Michelino ma sostanzialmente, con tutto il pathos con il quale ha seguito la cerimonia, di fatto la d’Urso madrina lo è stata.

Il piccolo Michelino è stato infatti battezzato ieri a Platania, in Calabria, sotto gli occhi emozionati dei presenti ma anche di tutto il grande pubblico di Barbarella, essendo stato seguito e ripreso dalle telecamere di Domenica Live, la prima puntata della nuova stagione del talk domenicale firmato d’Urso.

La cerimonia in diretta

“Un giorno speciale per te figlio mio… il tuo battesimo“, ha voluto scrivere la Caruso sui social allegando uno scatto che assurge ad essere un mero ed elegantissimo “ritratto di famiglia” che l’ha immortala con il figlio al fianco del suo nuovo compagno, l’ex tentatore di Temptation Island, Moreno Merlo.

“L’inizio di una vita piena di amore e valori circondato dalla tua famiglia“, scrive ancora la Caruso ringraziando la d’Urso che in questi lunghi mesi è sempre stata presente e che, tra le tante cose, ha permesso che il piccolo Michelino godesse nella sua vita della presenza di un’altra nonna, la vera madre biologica che la Caruso ha ritrovato proprio grazie ai numerosi appelli lanciati attraverso i programmi di Barbarella.