Forse Paola Caruso non se lo sarebbe aspettato ma è sicuro che rispetterà la scelta di Barbara d’Urso grazie alla quale la showgirl ha propriamente ricominciato a vivere. Proprio grazie alla d’Urso la Caruso è riuscita a trovare la sua madre biologica così come è riuscita a mettersi alle spalle la relazione con Caserta, indicato come padre biologico di suo figlio Michelino. La Caruso avrebbe fortemente voluto la d’Urso come madrina del piccolo ma la conduttrice si è sfilata dall’incarico in diretta.

Paola Caruso avanza la proposta a Barbara d’Urso

Una prima puntata di Pomeriggio 5 coi fiocchi: un nuovo studio stellare e una d’Urso visibilmente emozionata come se fosse la prima volta e non la 12esima.

Buona la prima, la d’Urso è ufficialmente tornata sul piccolo schermo dopo lo stop estivo che le ha permesso di ricaricare le pile dopo tra un tour de force e l’altro. Tra le prime persone che la d’Urso ha voluto avere con lei nel pomeriggio di Canale 5 c’è stata la sua cara e amata Paola Caruso, l’ex Bonas di Avanti Un Altro, un habitué del suo salotto che poco più di 6 mesi fa, proprio a Live – Non è la d’Urso ha avuto modo di ritrovare la madre biologica che non aveva mai visto e mai creduto fosse possibile incontrarla.

Il “no” della conduttrice: “Non posso“

Oggi la Caruso è una donna felice, completata dall’amore del piccolo Michelino, il figlio avuto dalla passata relazione con Caserta, e dall’amore del nuovo compagno Moreno che ha voluto presentare alla d’Urso nel suo studio. Proprio in occasione di un così felice momento, la Caruso ha voluto avanzare alla d’Urso una proposta molto importante che sui social era già trapelata: proporle di fare da madrina a suo figlio.

Non è sicuro che la Caruso desse per scontata una risposta, ma forse non si aspettava di essere “rifiutata” in diretta dalla conduttrice che non ha voluto dirle sì argomentando: “Ti ringrazio, ma non posso.

Anche se c’è un rapporto speciale tra me e Michelino, poi farei un torno a tutte le mamme che sono state qui in trasmissione e mi hanno chiesto di fare la madrina dei loro figli – spiega la d’Urso – Io cerco di essere uguale con tutti, anche se a te ti amo in maniera particolare e anche Michelino. Lo sarò col cuore“.

Nessun battesimo con madrina d’onore dunque ma il battesimo avverrà comunque sotto la supervisione di Barbarella: la cerimonia si svolgerà infatti alla luce delle telecamere di Domenica Live, in diretta dunque con lo studio della d’Urso il prossimo 22 settembre.