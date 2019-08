Il 2019 è stato senza ombra di dubbio un anno molto importante per Paola Caruso, l’ex “Bonas” di Avanti un altro. Grazie anche al contributo di Barbara D’Urso, che l’ha più volte accolta nei salotti dei suoi programmi, la showgirl è rinata. A marzo è diventata madre del piccolo Michelino mentre ad aprile, dopo anni di mistero, ha finalmente potuto conoscere Imma, la madre biologica. Per questo la Caruso ha fatto alla conduttrice una proposta molto emozionante.

“Le devo tutto: è la madrina di mio figlio“

Sincera, limpida, semplicemente se stessa: così Paola Caruso si è mostrata nell’intervista che ha rilasciato per il settimanale Nuovo.

La showgirl ha affrontato il tema della sua gravidanza, culminata il 2 marzo con la nascita del piccolo Michelino: per lei è stato fondamentale l’aiuto di Barbara D’Urso. “Le devo tutto: è la madrina e l’angelo di mio figlio, nessuno mi è stato vicino quanto lei”: così si è espressa nei riguardi della conduttrice, che le è stata parecchio vicina durante la gravidanza. Una proposta davvero toccante che non può che inorgoglire Barbarella per tutti i gesti e le dolci parole che ha speso per l’ex Bonas.

Il periodo della gravidanza

La gravidanza è stato un periodo vissuto purtroppo in maniera poco serena, complice la rottura fra Paola e Francesco Caserta, padre del bambino.

Il ragazzo, secondo quanto riferisce la showgirl, non si è mai preso cura di lei e non ne ha mai voluto sapere niente. La rabbia però ha lasciato presto il posto al lieto evento del 2 marzo, giorno in cui è nato Michelino e che le ha stravolto la vita: “È fantastico. Ha trasformato le mie giornate e tutta la mia vita, non avrei potuto desiderare di più. Ho sofferto per aver fatto tutto da sola, visto che il padre non ne ha mai voluto sapere.

Ma a un certo punto è scattato in me qualcosa di forte e speciale. Ho capito che io e il mio bimbo saremmo bastati a noi stessi. E ora a me interessa solo che sia felice e che stia bene“.