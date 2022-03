Riccardo Fogli in lacrime durante l’intervista a “Da noi a ruota libera”, cosa c’entra Il Cantante Mascherato?

Riccardo Fogli ha recentemente chiuso la sua esperienza come concorrente de Il Cantante Mascherato. L’artista, infatti, è stato scelto per la terza edizione dello show musicale di Rai Uno, in cui i cantanti si esibiscono anonimamente, nascosti sotto una maschera.

Riccardo Fogli si celava sotto la maschera del Pastore Maremmano. In una recente intervista a Da noi a ruota libera, il cantante ha spiegato perché è stato scelto per lui proprio questo personaggio. Riccardo Fogli si è anche commosso.

Riccardo Fogli ricorda la sua infanzia a Da noi a ruota libera

Riccardo Fogli si è raccontato a Da noi a ruota libera, durante un’intervista.

Il cantante ha parlato della sua infanzia: “Ero un bambino… Per bene, onesto, che si guadagnava da vivere da quando aveva 15 anni… Sempre con la testa tra le nuvole, innamorato che scrivevo canzoni“.

Riccardo Fogli ha svelato il mestiere che suo padre avrebbe desiderato per lui: “Ero predestinato metalmeccanico… Posto fisso, in momenti come quello, era la risoluzione alla vita“.

Il cantante ha fatto anche una riflessione sul tempo che corre: “Ogni tanto mi guardo allo specchio la mattina e dico ‘Ma chi è questo?’, perché la mia vita è piena, come in un museo di fotografie, premi.

Il tempo passa inesorabile“.

Riccardo Fogli si commuove ricordando la mamma

Riccardo Fogli ha commentato anche la sua esperienza a Il Cantante Mascherato a Da noi a ruota libera, spiegando perché, per lui, è stata scelta la maschera del Pastore maremmano: “Stavo da Dio, vivevamo in simbiosi… Io sono Maremmano, vivo in Maremma… Quando Milly mi ha sentito parlare dell’amore della mia terra, per i cani, ha detto ‘Pastore maremmano“.

Ricordando i suoi cani, il cantante ha parlato anche della sua mamma, mostrando una collana con appeso un dente: “Mia mamma era un mito… Questo è il dente dell’ultima lupa che avevamo io e mamma.

Prima ha avuto la leishmaniosi, l’abbiamo curata… Diventata diabetica… Rimasta cieca… Ha litigato con un altro cane… Ha perso un dente… Quando è morta mamma, abbiamo pulito un po’ e l’ho trovato“.

A questo punto, Riccardo Fogli si è commosso.