Roberta Ragusa oggi avrebbe 55 anni: la vita apparentemente perfetta della donna scomparsa a Gello San Giuliano

Roberta Ragusa oggi avrebbe compiuto 55 anni. La sua vita si è invece fermata nel 2012, quando ne aveva 10 di meno, anche se la dinamica della sua morte e scomparsa da quel momento è avvolta nel mistero.

La sua vita è stata ricca di gratificazioni ma non risparmiata da tragedie e solitudine: forse proprio quest’ultima, nel periodo immediatamente precedente la sua morte, l’aveva portata a cercare di reagire, e forse proprio per questo la sua presenza in vita era diventata scomoda da gestire.

Roberta Ragusa, la vita della donna che nascondeva un grande dolore

Per tutti, prima del 2012, Roberta Ragusa era l’incarnazione della mamma modello e, per chi la conosceva, era motivo d’invidia: una bella donna con un marito, due figli forti e sani e una casa di proprietà.

La sua vita sembrava scorrere su granitici binari: la cura della casa e dei figli, il rapporto con il marito, un lavoro nella scuola guida di famiglia -impegnativo ma comunque non tanto costrittivo da impedirle di seguire la crescita di Alessia e Daniele Logli, all’epoca bambini.

In realtà la vita di Roberta Ragusa era stata scossa da più di un dolore. Poco tempo prima della morte aveva scoperto che il marito, Antonio Logli, aveva una relazione extraconiugale con la babysitter dei loro figli, Sara Calzolaio.

Secondo l’accusa (che incriminerà Logli per la scomparsa e la morte della moglie poco dopo la sparizione di Roberta Ragusa) Logli non avrebbe lasciato la donna, benché fosse innamorato di un’altra, perché aveva paura delle ripercussioni economiche che una separazione avrebbe portato. Inoltre, nel diario che Roberta Ragusa scriveva e teneva nascosto, erano celate le sue sofferenze del passato: Roberta aveva perso un figlio, probabilmente per un aborto, e questo l’aveva duramente colpita. “Il mio bambino è morto, me l’hanno dovuto ammazzare.

Piango molto. Non riesco a fare niente. Mi sento così sola” scriveva la Ragusa, profondamente afflitta non solo dalla perdita ma anche dal fatto che il marito non le stesse accanto quanto lei voleva: “Ho perso un figlio e Antonio non mi dice neanche ciao (…) Ho paura di stancare chi mi sta intorno con i miei continui pianti, specialmente mio marito”.

Roberta Ragusa, scomparsa nel nulla ma ufficialmente uccisa

Nella notte tra il 12 e il 13 gennaio 2012, Roberta Ragusa e le sue sofferenze sono scomparse nel nulla. Il marito, che il giorno dopo ne aveva denunciato la sparizione, è stato condannato in via definitiva per la sua morte e per l’occultamento del cadavere: accanto a lui ci sono i figli, ormai adulti, e la mai allontanatasi Sara Calzolaio, ora sua compagna ufficiale.

Per lo Stato italiano Roberta Ragusa è definitivamente morta, come sentenziato dal Tribunale, che ha emanato il decreto che ne ha dichiarato la morte. Dal 2020 Roberta Ragusa risulta essere stata ufficialmente “uccisa il 14 gennaio 2012 sul territorio di San Giuliano”. Come e perché ciò sia avvenuto, rimane e forse rimarrà per sempre un mistero.