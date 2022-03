Soleil Sorge nuovo programma per lei: dopo il Gf vip continua a conquistare la Mediaset

I telespettatori delle reti Mediaset conoscono bene l’italoamericana dopo averla vista da qualche anno a questa parte in giro per i salotti di Barbara d’Urso ed ultimamente nelle stanze del Grande Fratello Vip6. L’ascesa di Soleil Sorge non sembra volersi più fermare e dopo aver colto al volo l’offerta di lavoro propostale dalla conduttrice de La pupa e il secchione è pronta ad apparire nuovamente in una delle reti del Cavaliere nel ruolo di ospite d’eccezione. L’influencer sarà infatti seduta al fianco di Piero Chiambretti nel parterre di ospiti della trasmissione Tiki Taka, in onda su Italia1 nella prima serata di oggi lunedì 21 marzo 2022.

L’influencer “andrà nel pallone” o saprà cavarsela?

Soleil Sorge ospite di Tiki Taka: l’influencer al fianco di Piero Chiambretti

Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 6 la continua ascesa di Soleil Sorge segue un’altra importante tappa. L’influencer è stata infatti voluta da Piero Chiambretti come ospite della sua Tiki Taka – La Repubblica del pallone, in onda in seconda serata su Italia1 lunedì 21 marzo 2022.

A dare la notizia della partecipazione della ex gieffina è stato proprio il sito Sportmediaset.it, con l’italoamericana che così aggiunge un altro trofeo tassello alla sua personale bacheca.

I suoi grandi fan potranno quindi vedere la Sorge per ben due giorni consecutivi sul canale, dato che domani tornerà nuovamente al fianco di Barbara d’Urso nel ruolo di opinionista de La pupa e il secchione.

Tiki Taka – La Repubblica del pallone: gli ospiti di puntata

A partire dalle ore 23:45 circa scopriremo se Soleil Sorge se la caverà con la sua lingua tagliente di fronte alle tematiche pallonare dello show condotto da Piero Chiambretti. L’influencer dirà la sua in un parterre ricco di ospiti che vedrà la partecipazione di un altro amatissimo ex gieffino come Francesco Oppini, del cantautore Enrico Ruggeri e della showgirl Chiara Giuffreda.