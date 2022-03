Soleil Sorge gela Mila Suarez a La Pupa e il Secchione Show: frecciatina al veleno contro l’ex di Alex Belli

Scontro al veleno a La Pupa e il Secchione Show tra Soleil Sorge e Mila Suarez. L’opinionista e la concorrente della nuova edizione si sono scambiate frecciatine reciproche: al centro dei loro discorsi Alex Belli, con cui la Suarez ha avuto una relazione nel 2017 culminata con la rottura. L’ex concorrente del GF Vip non gliele manda a dire e la gela con una sentenza al veleno sul suo quoziente intellettivo.

Soleil Sorge punzecchia Mila Suarez: scontro a La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show ha preso il via nel segno delle polemiche. Ieri sera è andata in onda la prima puntata della nuova edizione dello show di Italia1, quest’anno condotto da Barbara D’Urso.

La conduttrice ha voluto nel cast una giuria d’eccezione, da Federico Fashion Style a Antonella Elia, bloccata a casa dal Covid, sino a Soleil Sorge fresca di partecipazione al Grande Fratello Vip. E proprio l’ex ‘Vippona’ si è subito resa protagonista di un acceso scontro in studio, dando subito dimostrazione del carattere schietto e tagliente che l’ha sempre contraddistinta.

Al centro dell’attenzione una delle ‘Pupe’, Mila Suarez, nonché ex compagna di Alex Belli. Si accende lo scontro con Soleil, che le lancia una frecciatina: “Non è che stai ancora rosicando perché Alex non ha sposato te?

“. Una frase che ha subito acceso le polemiche in studio, provocando l’immediata reazione della Suarez, che spiega: “Assolutamente no perché abbiamo fatto la pace, quindi sono molto tranquilla“.

Soleil Sorge e la frecciatina a Mila Suarez: “D’altronde è Pupa“

Il clima si fa incandescente e, a suon di frecciatine, le due si prendono la scena in studio. Mila Suarez, in riferimento alla fine del rapporto tra Soleil e Alex nella Casa del GF Vip, contrattacca: “Forse stai rosicando te che ti ha scaricato alla fine, è diversa la cosa“.

Immediata la controrisposta della Sorge: “Forse hai guardato il programma sbagliato“. E aggiunge un commento al veleno contro di lei: “Fa niente, d’altronde è Pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così alto”.

Lo scontro prosegue con Soleil che lancia un’accusa a Mila: “Lei lo fa per far parlare di sé, non per discutere con me. Le serve qualcosa“. E, indispettita dalle parole della Suarez che continuava a parlare di Alex Belli, la gela: “Tesoro, parla di cose che riguardano te, non siamo qui a parlare delle mie vicende“.