Caro carburante, che cos’è il bonus benzina senza Isee e chi lo può avere: tutti i dettagli da conoscere

Contro il caro carburante, oltre al taglio delle accise disposto dal Governo su benzina e gasolio, c’è anche la possibilità di usufruire del cosiddetto bonus benzina. Ecco che cos’è, quanto vale e come si può ottenere.

Che cos’è il bonus benzina contro il caro carburante

I prezzi di benzina e gasolio hanno raggiunto cifre da record, superando ormai da tempo la soglia di 2€ al litro. Nella giornata di ieri si è registrato un primo segnale di ritorno alla normalità, con il prezzo del gasolio che è tornato a essere più basso rispetto a quello della benzina. La spesa per le famiglie e i cittadini è ancora elevata, perciò si conferma anche quest’anno la possibilità di ricorrere al “bonus benzina”.

Si tratta in realtà di una misura attiva da qualche tempo, che consiste in un buono benzina ceduto a titolo gratuito dalle aziende private a beneficio dei lavoratori dipendenti. Per tutto il 2022 questa bonus non concorrerà alla formazione del reddito, quindi non potrà essere tassato.

Come funziona il bonus benzina e come si fa per richiederlo

Il bonus benzina non prevede quindi limiti per l’Isee del lavoratore e si presenterà sotto forma di sconto da riscuotere direttamente presso il distributore.

Il valore massimo per questo bonus è di 200€. Tale buono rientra tra i cosiddetti “fringe benefit” che le aziende possono concedere per un limite massimo di 258,23€, raddoppiato a 516,46€ nel 2020 e nel 2021 per offrire un sostegno nel contesto della pandemia Covid: si tratta di buoni acquisto, buoni spesa o buoni carburante.

Per ottenere il bonus benzina non occorre quindi presentare domanda, perché sarà l’azienda a definire eventualmente le modalità e l’ammontare dell’agevolazione.

Oltre al bonus benzina c’è anche il taglio delle accise disposto dal Governo

Per quanto riguarda i prezzi alla pompa di benzina e gasolio, il Governo ha disposto un taglio delle accise pari a 0,25€ per ogni litro di carburante.

Questa riduzione sarà applicata fino al 30 aprile. Il costo di questa misura sarà finanziato tassando del 10% gli extraprofitti tratti dalle aziende del settore energetico.